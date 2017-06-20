15 июня в Клубе Игоря Бутмана состоялся концерт Eilenkrig Orchestra «Без лишней воды», где российский музыкант Вадим Эйленкриг и бренд Wild Turkey рассказали о джазе глазами бутлегеров (подпольных торговцев во время Сухого закона в США).

Мероприятие, гостями и участниками которого стали Антон Лаврентьев, Мария Железнякова, Максим Петров, Юрий Столяров, Константин Гайдай, Данила Поляков, Дмитрий Логинов, Иван Васильев и другие, было приурочено к Национальному дню бурбона – 14 июня.

Хозяин вечера Вадим Эйленкриг рассказал о сходстве джаза и бурбона Wild Turkey, отметив, что спустя столько лет они совсем не изменились, даже несмотря на жанровые смешения.

«По натуре я консерватор, но в музыке всегда открыт новому, потому что новое — это импровизация на тему традиций. Все рассуждения о новаторстве в джазе — ерунда. Большинство того, что сейчас делают диджеи с музыкантами, жанровые смешения, хип-хоп — это все уже сделал Майлc Дэвис в 1992 году. То же самое и с бурбоном Wild Turkey. Больше 62 лет в его рецепте ничего не меняется: Расселы, единственная действующая семья потомственных мастеров купажа, не идут на компромиссы с модой — это вызывает уважение», — сообщил музыкант.

К слову, джаз и бурбон исторически связаны между собой: оба созданы на юге США, оба пережили непростые времена — крепкий напиток был под запертом в период Сухого закона, а джаз и вовсе некогда считался музыкой бедных. К тому же бурбону посвятили не одну песню, а сам легендарный джазмен Арти Шоу говорил: «Джаз родился в бутылке виски».

Фото: архив пресс-службы