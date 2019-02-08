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Максимова в роли отчаявшейся жены, «расчетливая интриганка» Горбачева и другие звезды в киноновинках недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Семь ужинов»

На экранах с 14 февраля

Женя (в исполнении Романа Курцына) и Алена (в исполнении Полины Максимовой) после пяти лет в браке исчерпали все возможности коммуникации. Она хочет развода, однако супруг убеждает Алену на семь прощальных ужинов, каждый с какой-нибудь «подковыркой» — с закрытыми глазами, без одежды и так далее. Эти процедуры либо спасут их брак, либо упростят процесс сепарации с любимым человеком (как в «Cтатусе: Свободен»). Новая режиссерская работа артиста Кирилла Плетнева, который уже отметился недурной мелодрамой «Жги!».

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Громкая связь»

На экранах с 14 февраля

Итальянский суперхит «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе охотно подвергается ремейкам, очень уж сценична и хлестка оказалась история про семерых друзей, которые вдруг решают почитать свои эсемески вслух — и прогорают. Теперь застольный триллер, сеанс жонглирования нижним бельем и комедию нравов эпохи смартфона можно увидеть и в российской версии — с Леонидом Барацем, Ростиславом Хаитом, Камилем Лариным, Александром Демидовым, Ириной Горбачевой, Марией Мироновой и Анастасией Зенкович. Ремейк Алексея Нужного («Я худею») едва ли предложит много новых обертонов, но зато мужчинам (и женщинам) теперь снова есть о чем поговорить.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Айка»

На экранах с 14 февраля

Молодая женщина (в исполнении Самал Еслямовой), приехавшая на заработки из Киргизии в Москву, оставляет новорожденного ребенка в роддоме, чтобы проще было встать на ноги — но проще не становится. Сергей Дворцевой («Тюльпан») снял энергичную и эмоциональную драму про мигрантскую жизнь в России, которая получила на Каннском кинофестивале приз за лучшую женскую роль, а также попала в шорт-лист «Оскара» как лучший иностранный фильм.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Пилигрим»

На экранах с 14 февраля

На берегу моря находят мужчину (в исполнении Игоря Петренко) — кто он и что здесь делает, не помнит даже он сам. Оказавшись в незнакомом городе, герой пытается вспомнить о себе хоть что-нибудь, но в памяти всплывают лишь пикантные подробности из жизни владелицы модной галереи по имени Мира (в исполнении Елены Север) — да такие, о которых не знает даже ее любящий муж. Пока Мира пытается выяснить, кто же этот таинственный незнакомец и что с ним произошло, за ним начинают охотиться люди из прошлого.

Купить билеты на фильм можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Kinopoisk.ru

Видео: Youtube.com / ВОЛЬГА, SonyPicturesRU, HD Трейлеры

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