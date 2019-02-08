Максимова в роли отчаявшейся жены, «расчетливая интриганка» Горбачева и другие звезды в киноновинках недели

Женя (в исполнении Романа Курцына) и Алена (в исполнении Полины Максимовой) после пяти лет в браке исчерпали все возможности коммуникации. Она хочет развода, однако супруг убеждает Алену на семь прощальных ужинов, каждый с какой-нибудь «подковыркой» — с закрытыми глазами, без одежды и так далее. Эти процедуры либо спасут их брак, либо упростят процесс сепарации с любимым человеком (как в «Cтатусе: Свободен»). Новая режиссерская работа артиста Кирилла Плетнева, который уже отметился недурной мелодрамой «Жги!».

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«Громкая связь»

На экранах с 14 февраля