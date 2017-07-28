Летняя подборка звезд, которые отдыхают на море и не стесняются демонстрировать свои фигуры в купальниках!

Светлана Бондарчук, Елена Летучая, Наталья Штурм и другие знаменитости с радостью делятся видеороликами с отдыха со своими читателями в Instagram. Голубая вода, белые пляжи, откровенные купальники и даже танцы на яхте: вот такие развлечения предпочитают наши звезды. Смотрите жаркую подборку и не забудьте проголосовать в опросе!