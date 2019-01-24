Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова и Влад Кадони станут ведущими шоу «Спаси свою любовь»

28 января в 12:30 в эфир канала ТНТ выйдет первая серия нового шоу «Спаси свою любовь», в ходе которого 8 пар, которые только подали заявление на развод или уже расстались, будут пытаться воскресить свои отношения. Пары будут проходить испытания и выполнять задания, стараясь не поддаться различным соблазнам. Помогать им в нелегком пути будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Кадони.

Создатели проекта считают, что то, что в прошлом у каждого из ведущих есть своя грустная история, может помочь им вдохновить пары на примирение. Консультации психологов, сексологов, нумерологов, диетологов и даже полиграфологов сделают процесс глубже и интереснее.

Съемки будут проходить в Подмосковье и на Сейшелах, выпуски ожидаются по будним дням. Каждый понедельник и пятницу судьба участников будет решаться в шоу «Бородина против Бузовой» — когда пары-участники будут покидать проект, им на замену будут приходить новые пары.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram