Крупнейший танцевальный чемпионат «Fame Your Choreo» пройдет 23 и 24 ноября
© Пресс-служба чемпионата Fame Your Choreo
В ДК им. Горбунова 23 и 24 ноября 2024 года состоится чемпионат «Fame Your Choreo». Билеты уже в продаже.
Приготовьтесь к одному из самых захватывающих событий в мире танца! В 22-й раз чемпионат «Fame Your Choreo» соберет лучших танцоров страны и вас, дорогие зрители.
Почему стоит быть с нами?
На этом чемпионате танцоры представят свои лучшие номера, удивляя оригинальностью и заряжая энергией. Вы увидите вдохновляющее шоу и сможете встретить любимых героев танцевальных проектов как на сцене, так и в жюри.
Звездный судейский состав:
Эти легендарные эксперты - настоящая элита танцевального мира, которые будут оценивать выступления участников и определять победителей.
- Даша Ролик — невероятно талантливая богиня с уникальным стилем, известная своей технической сложностью и завораживающим артистизмом.
- Артём Апилат — яркий танцовщик и преподаватель, чья энергия заряжает всех вокруг. Он точно знает, как зажечь публику!
- Марка Куклина — талантливый хореограф, чьи постановки завоевывают сердца. Его безупречный вкус поможет определить самых достойных победителей.
- Римма Осиновская — 5-кратный победитель FYC в сольном исполнении, оценит Ladies Best Dance Solo и Crew: Ladies Beginners с высочайшими стандартами качества.
- Женя Барышев — хип-хоп легенда и победитель баттлов, обеспечит справедливую оценку в PROFI DIVISION.
- Феликс Михайлов — режиссер и продюсер, чей опыт восхищает. Не упустите шанс показать свои работы этому профессионалу!
Что вас ждет?
Множество номинаций — от детских до профессиональных — гарантирует незабываемые впечатления. Разнообразие стилей и форм творчества оставит яркие эмоции!
Во время чемпионата вы сможете:
- Поддержать любимых танцоров и наслаждаться их выступлениями
- Почувствовать невероятную энергетику танцевальных баттлов
- Погрузиться в атмосферу креатива и общения
- Участвовать в розыгрыше подарков от партнеров чемпионата
Когда? 23 и 24 ноября 2024
Где? ДК им. Горбунова, Новозаводская, 27 (метро Багратионовская)
Не упустите шанс вписать себя в историю этого выдающегося события и стать частью атмосферы, наполненной страстью и творчеством!