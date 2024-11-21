Отдых и досуг
Опубликовано 21 ноября 2024, 17:18
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Крупнейший танцевальный чемпионат «Fame Your Choreo» пройдет 23 и 24 ноября

Крупнейший танцевальный чемпионат «Fame Your Choreo» пройдет 23 и 24 ноября

© Пресс-служба чемпионата Fame Your Choreo

В ДК им. Горбунова 23 и 24 ноября 2024 года состоится чемпионат «Fame Your Choreo». Билеты уже в продаже.

Приготовьтесь к одному из самых захватывающих событий в мире танца! В 22-й раз чемпионат «Fame Your Choreo» соберет лучших танцоров страны и вас, дорогие зрители.

Почему стоит быть с нами?

На этом чемпионате танцоры представят свои лучшие номера, удивляя оригинальностью и заряжая энергией. Вы увидите вдохновляющее шоу и сможете встретить любимых героев танцевальных проектов как на сцене, так и в жюри.

Звездный судейский состав:

Эти легендарные эксперты - настоящая элита танцевального мира, которые будут оценивать выступления участников и определять победителей.

  • Даша Ролик — невероятно талантливая богиня с уникальным стилем, известная своей технической сложностью и завораживающим артистизмом.
  • Артём Апилат — яркий танцовщик и преподаватель, чья энергия заряжает всех вокруг. Он точно знает, как зажечь публику!
  • Марка Куклина — талантливый хореограф, чьи постановки завоевывают сердца. Его безупречный вкус поможет определить самых достойных победителей.
  • Римма Осиновская — 5-кратный победитель FYC в сольном исполнении, оценит Ladies Best Dance Solo и Crew: Ladies Beginners с высочайшими стандартами качества.
  • Женя Барышев — хип-хоп легенда и победитель баттлов, обеспечит справедливую оценку в PROFI DIVISION.
  • Феликс Михайлов — режиссер и продюсер, чей опыт восхищает. Не упустите шанс показать свои работы этому профессионалу!

Что вас ждет?

Множество номинаций — от детских до профессиональных — гарантирует незабываемые впечатления. Разнообразие стилей и форм творчества оставит яркие эмоции!

Во время чемпионата вы сможете:

  • Поддержать любимых танцоров и наслаждаться их выступлениями
  • Почувствовать невероятную энергетику танцевальных баттлов
  • Погрузиться в атмосферу креатива и общения
  • Участвовать в розыгрыше подарков от партнеров чемпионата

Когда? 23 и 24 ноября 2024

Где? ДК им. Горбунова, Новозаводская, 27 (метро Багратионовская)

Не упустите шанс вписать себя в историю этого выдающегося события и стать частью атмосферы, наполненной страстью и творчеством!

© Пресс-служба чемпионата Fame Your Choreo