Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» проведет благотворительный фестиваль в поддержку животных из приютов на крыше Государственного Дарвиновского Музея

16 июля c 11:00 до 17:00 на крыше Государственного Дарвиновского Музея пройдет Юна-Фест — настоящий семейный праздник доброты. На благотворительном фестивале в поддержку животных из приютов, организованном Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна», вас будут ждать 15 дружелюбных котиков и кошечек, которые мечтают обрести свой дом.

Все животные, представленные на фестивале, привиты, стерилизованы и в обязательном порядке прошли осмотр у ветеринара, поэтому общение с мурлыками абсолютно безопасно — смело приходите приходите с детьми и друзьями. В течение дня в рамках фестиваля пройдут лекции с участием профессиональных кинолога и фелинолога на тему «Адаптация животного из приюта в новом доме», где все желающие смогут задать специалистам интересующие вопросы.

В развлекательной программе фестиваля — творческие мастер-классы для детей и взрослых, большой благотворительный маркет, на котором можно будет приобрести полезные и красивые вещицы для себя и своих питомцев, а также отличная музыка в живом исполнении весь день.