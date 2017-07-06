Котики на крыше: в Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов
16 июля c 11:00 до 17:00 на крыше Государственного Дарвиновского Музея пройдет Юна-Фест — настоящий семейный праздник доброты. На благотворительном фестивале в поддержку животных из приютов, организованном Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна», вас будут ждать 15 дружелюбных котиков и кошечек, которые мечтают обрести свой дом.
Все животные, представленные на фестивале, привиты, стерилизованы и в обязательном порядке прошли осмотр у ветеринара, поэтому общение с мурлыками абсолютно безопасно — смело приходите приходите с детьми и друзьями. В течение дня в рамках фестиваля пройдут лекции с участием профессиональных кинолога и фелинолога на тему «Адаптация животного из приюта в новом доме», где все желающие смогут задать специалистам интересующие вопросы.
В развлекательной программе фестиваля — творческие мастер-классы для детей и взрослых, большой благотворительный маркет, на котором можно будет приобрести полезные и красивые вещицы для себя и своих питомцев, а также отличная музыка в живом исполнении весь день.
На мероприятии будет также организован пункт сбора помощи, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы для приютский кошек и собак.
Вход на Юна-Фест осуществляется по билету в Выставочный комплекс Государственного Дарвиновского музея. Стоимость билета - 150 рублей, а вход на постоянную экспозицию музея в этот день будет бесплатным.
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Фото: архивы пресс-служб