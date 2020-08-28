Концерты модных групп, фильмы must-see и не только: самые впечатляющие события сентября
Кино
«Довод»
На экранах с 3 сентября
После военного эпоса «Дюнкерк» Кристофер Нолан решил вернуться к привычным играм разума и строжайшей секретности. «Довод» — шпионский триллер о секретном агенте (в исполнении Джона Дэвида Вашингтона), который пытается предотвратить третью мировую войну. Предпосылкой к апокалипсису стала технология путешествия во времени, которая оказалась не в тех руках, а значит, агенту предстоит много путешествовать по миру (и временным пластам).
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Мулан»
На экранах с 10 сентября
Фото: Kinopoisk
Disney планомерно продолжает превращать собственные мультфильмы в полнометражные игровые фильмы, «Мулан» не стала исключением. Постановку, основанную одновременно на одноименной анимационной картине 1998 года и китайской поэме, доверили режиссерке Ники Каро («Северная страна», «Жена смотрителя зоопарка»). По сюжету изданный императором Китая указ о призыве на службу в Имперской армии одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков вдохновляет Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках место своего больного отца. Маскируясь под мужчину, девушка подвергается испытаниям на каждом шагу, проявляя свои внутреннюю силу и истинный потенциал.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«King’s Man: Начало»
На экранах с 17 сентября
Вселяющий ужас союз коррумпированных политиков и криминальных гениев ставит мир на грань войны, способной унести миллионы жизней. И есть только один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев. Приготовьтесь узнать историю возникновения самого стильного разведывательного агентства в приключенческом боевике «King’s Man: Начало».
«Стрельцов»
На экранах с 24 сентября
К 20-ти годам у него есть все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он — Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов (в исполнении Александра Петрова). Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена.
Концерты
Motorama
3 сентября, ГлавClub Green Concert
Егор Летов однажды определил постпанк как творчество людей, которые хотят жить здесь и сейчас, однако мир им этого не позволяет. У заслуженной ростовской группы Motorama тоже наблюдается похожее смещение по отношению к жизни. При этом поет группа, как известно, исключительно на английском и выступает во Франции, Германии и Латинской Америке едва ли не чаще, чем в России. Участники коллектива также заняты в интересных сайд-проектах «Утро» и «Берген Кремер».
Artik&Asti
4 сентября, Gipsy
Востребованный дуэт Artik & Asti существует на пересечении различных трендов поп-музыки. С одной стороны, группа тяготеет к привычному для российской эстрады вязкому мелодраматическому звучанию с песнями о любви к единственному и неповторимому мужчине в исполнении Анны Дзюбы. С другой — продюсер и второй участник коллектива Артем Умрихин то и дело выдает вполне современный речитатив, в то время как аранжировки группы временами разгоняются энергичной танцевальной электроникой, хаус-битами, а иногда даже цветастым ретровейвом.
Palaye Royale
4 сентября, клуб 1930
Palaye Royale — ровно тот случай, когда без визуальных образов музыка если и будет работать, то точно в заметно более тусклом режиме. С одной стороны, квинтет играет достаточно типовой и расхожий мейнстрим-рок, похожий чуть ли не на всех героев нулевых сразу. С другой стороны, клипы и концерты группы — это глэм-парад с подведенными глазами, выкрашенными волосами и десятками костюмов. Причем энергетически заряженный — так что на концерте вряд ли будет скучно.
T-Fest
12 сентября, Gipsy
Главный представитель новой школы на лейбле Басты Gazgolder, юноша с белыми волосами, чувственным эмоциональным флоу и прокачанным современным продюсированием. Во многих треках T-Fest преобладают мрачные интонации и вычурный эротизм — не зря его трамплином к известности стал совместный трек со Скриптонитом «Ламбада».