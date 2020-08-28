Концерты модных групп, фильмы must-see и не только: самые впечатляющие события сентября

После военного эпоса «Дюнкерк» Кристофер Нолан решил вернуться к привычным играм разума и строжайшей секретности. «Довод» — шпионский триллер о секретном агенте (в исполнении Джона Дэвида Вашингтона), который пытается предотвратить третью мировую войну. Предпосылкой к апокалипсису стала технология путешествия во времени, которая оказалась не в тех руках, а значит, агенту предстоит много путешествовать по миру (и временным пластам).

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«Мулан»

На экранах с 10 сентября