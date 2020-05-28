Концерт в честь выпускников, «телефонный» спектакль и не только: онлайн-мероприятия июня, которые вас впечатлят

Ученикам предстоит с опорой на интересы аудитории самостоятельно продумать тематику будущего блога, выбрать запоминающееся название и оригинальное оформление для канала. Под руководством преподавателя вы сможете научиться ориентироваться в трендах и создавать яркие видео. Курс наверняка будет полезен тем, кто не против монетизировать собственное творчество, но не знает, с чего начать. В конце обучения вы получите сертификат, подтверждающий прохождение курса. Подробности можно узнать здесь.

Книги

Малика Атей «Я никогда не»

В продаже с 10 июня (электронная книга с 22 апреля)