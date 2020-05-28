Концерт в честь выпускников, «телефонный» спектакль и не только: онлайн-мероприятия июня, которые вас впечатлят
Концерты
Dear Class Of 2020
6 июня, 22.00, Youtube
В этом году в связи с пандемией выпускные отменяются по всему миру. Впрочем, их переносят в интернет-пространство, где можно веселиться без страха заражения. Dear Class of 2020 — онлайн-вечеринка, на которой выступят Леди Гага, Алиша Киз, Бейонсе, BTS и многие другие знаменитости, а также известные по всему миру лидеры общественного мнения. За торжественной частью непременно последует дискотека! Полный список участников шоу доступен на YouTube-канале трансляции.
Джеймс Бэй
3 июня, 19.00, Instagram
Английcкий инди-рок-музыкант, певец, композитор и гитарист, лауреат Brit Awards и номинант на три премии «Грэмми»-2016 Джеймс Бэй каждую неделю устраивает стримы из своей квартиры: исполняет песни под гитару, и рассказывает о том, как их писал. Кстати, именно Джеймс разогревал толпу перед прошлогодним концертом Эда Ширана в Москве и, по его признанию российским СМИ, наш город ему очень понравился. Уверены, Бэй будет только рад «видеть» на своем онлайн-концерте поклонников из России!
# MetallicaMondays
3 июня
Во время вынужденного карантина участники легендарной группы Metallica не только сочиняют новый материал, но и готовят сюрпризы для своих поклонников по всему миру, лишенных возможности лицезреть своих кумиров. В рамках серии трансляций #MetallicaMondays фанаты увидят концерт любимой команды с доставкой к дивану. Просмотры нового шоу каждую неделю доступны на официальном канале группы в YouTube и в Facebook.
Органные концерты в Таврическом дворце
До конца года
Органный зал знаменитого Таврического дворца в Санкт-Петербурге запустил виртуальные трансляции классической музыки Trip VR. Записи сделаны в формате VR video 360, что позволит вам не просто слушать композиции, но и стать участниками концерта: двигаться по пространству и рассматривать детали Органного зала. Уже прошло несколько концертов, на которых прозвучала музыка эпохи барокко XVII—XVIII веков и симфоническая поэма «Огни Санкт-Петербурга». За новыми трансляции удобно следить Вконтакте.
Курсы и лекции
Онлайн-тренировки по переговорам «Управленческие поединки»
20 мая-30 июня, ежедневно
На онлайн-тренировках клуба переговоров «МИР» расскажут и объяснят на практике, как встречать «переговорные удары» и отвечать на них без потерь, а также дадут советы по разрешению непростых деловых споров. Тренинги, практикумы, деловые игры и мастер-классы проходят в клубе переговоров «МИР» каждую неделю. Здесь можно отработать стратегии, приемы и навыки убеждения, продаж и влияния, а главное, научиться выходить победителем даже из самых сложных переговорных ситуаций. Онлайн-тренировки по переговорам проходят в программе Zoom. Тренинг длится 2,5 – 3 часа.
Онлайн-курс дизайна интерьера
23 июня-9 июля, по вторникам и четвергам
Преподаватель расскажет, какие моменты необходимо учесть при перепланировке помещения, как правильно оформить документы и чертежи, какие элементы должны присутствовать в дизайн-проекте. Слушатели курса смогут познакомиться с основами колористики, научатся подбирать оттенки в соответствии с выбранной цветовой гаммой, изучат основные стилистические направления в области дизайна интерьера. Занятия пройдут в формате вебинаров с обязательной домашней работой и регулярной обратной связью с преподавателем. В конце обучения слушателей ждет итоговый экзамен, а после успешной его сдачи — получение сертификата. Подробности — на сайте «Международной школы профессий».
Вебинар «Мода от Ив Сен Лорана до Гоши Рубчинского»
4 июня
О том, как развивалась женская и мужская мода в последние пять-семь десятилетий, слушатели узнают на увлекательной лекции образовательного проекта Level One. Историк моды Тим Ильясов расскажет, как рок-музыканты, популярные актрисы и исполнители вдохновляли модельеров на создание невероятных коллекций, объяснит феномен супермоделей. На встрече вы познакомитесь с модой 60-х и 70-х, вспомните хипповые костюмы группы Абба и космические образы Дэвида Боуи, узнаете, как Гоша Рубчинский и французская марка Vetements с одеждой в духе уличной моды 90-х покорили мировые подиумы. Узнать больше о лекции «Мода от Ив Сен Лорана до Гоши Рубчинского» и записаться на нее вы можете на сайте проекта Level One.
Онлайн-курс видеоблогинга
1-17 июня, по понедельникам и средам
Ученикам предстоит с опорой на интересы аудитории самостоятельно продумать тематику будущего блога, выбрать запоминающееся название и оригинальное оформление для канала. Под руководством преподавателя вы сможете научиться ориентироваться в трендах и создавать яркие видео. Курс наверняка будет полезен тем, кто не против монетизировать собственное творчество, но не знает, с чего начать. В конце обучения вы получите сертификат, подтверждающий прохождение курса. Подробности можно узнать здесь.
Книги
Малика Атей «Я никогда не»
В продаже с 10 июня (электронная книга с 22 апреля)
В патриархальном городе, где нужно беречь девственность, но не остаться старой девой, Кора открывает ателье нижнего белья. Она думает, будто может говорить что хочет, заниматься сексом с кем хочет и мстить тем, кого не любит, но скоро осуждение общества разрушит ее маленький свободный мир.
Эбигейл Джонсон «Каждый второй уик-энд»
В продаже с 18 июня (электронная книга с 27 мая)
Впервые они увидели друг друга на соседних балконах дома, в который должны были приходить каждый второй уик-энд. После смерти старшего брата шестнадцатилетний Адам замкнулся в себе, а его родители разъехались. Теперь он во всем винит отца, но вынужден навещать его два раза в месяц. Джолин мечтает стать режиссером и снимать фильмы. Но она поняла, что этой мечте не суждено исполниться, когда ее отец ушел из семьи. Жизнь не всегда похожа на кино со счастливым финалом. Но каждый второй уик-энд, который Адам и Джолин проводят вместе, дает им надежду на лучшее.
Сара Фокс «Оладья гнева»
В продаже с 5 июня (электронная книга с 5 мая)
В первой книге этой чудесной серии детективов Сара Фокс знакомит нас со своей очаровательной героиней Марли МакКинни, которая в буквальном смысле влипла в историю, по-другому не скажешь. Оставив позади шумный Сиеттл и работу в юридической компании, Марли берет на себя управление закусочной своего кузена, Джимми, пока тот болен пневмонией и лежит в больнице. Так она себе и представляла эти две недели в приморском городке – своеобразные, но милые люди, аромат кленового сиропа и хмурый шеф-повар, который делает лучшие на свете блинчики... и совсем не ожидала, что в один прекрасный день Джимми найдут мертвым на прибрежных камнях у подножия скалы.
Игорь Прокопенко «Коронавирус: жизнь после пандемии»
В продаже с 1 июня (электронная книга с 2 мая)
Коронавирус отнимает тысячи жизней по всему миру. Половина населения Земли закрыты в своих домах на самоизоляции. Главный вопрос сейчас — что нас ждет в недалеком будущем? Документалист и телеведущий Игорь Прокопенко со своей творческой командой провели масштабное расследование с привлечением экономистов, вирусологов и врачей. Результаты этого расследования вы найдете под обложкой книги.