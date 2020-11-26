Концерт на крыше, захватывающий фильм с Пересильд и другие самые яркие события декабря
Кино
«Трое»
На экранах с 3 декабря
Популярный телеведущий Александр Сашин (в исполнении Константина Хабенского) идет на дно — то есть в прямом смысле топится со своей наградой, потому что все достало. На выручку ему приходит экскурсовод и начинающая поэтесса Вероника Гущина (в исполнении Юлии Пересильд), с которой у него начинается бурный, но платонический роман. Жена Сашина — веб-психолог Злата Ямпольская (в исполнении Виктории Исаковой) — сначала ни о чем не догадывается, а когда все поймет, начнется настоящий менаж а труа.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Серебряные коньки»
На экранах с 10 декабря
Федор Федотов и Софья Присс встречаются в любовной драме дебютанта Михаила Локшина, в которой соответственно играют Матвея — сына фонарщика, выросшего практически на улице, и Алису — девушку, воспитанную в благородной семье высокопоставленного чиновника Петербурга. По сюжету накануне нового столетия, в 1899 году, Алисе предложено выйти замуж за великого князя (в исполнении Юрия Колокольникова), но встретив однажды босяка Матвея, обладающего не только талантом к фигурному катанию, но и красивыми посеребренными коньками, она влюбляется в него.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Обратная связь»
На экранах с 17 декабря
31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год. Но предновогодний вечер полон сюрпризов…
«Огонь»
На экранах с 24 декабря
До вечного сюжета современного Голливуда о бравых пожарных добрался режиссер Алексей Нужный («Я худею», «Громкая связь»), подключив к работе сценариста Николая Куликова, умеющего виртуозно адаптировать забытые всеми старые американские блокбастеры под российские реалии. С огнем в фильме Нужного борются усатый Константин Хабенский, Иван Янковский, Роман Курцын, Виктор Добронравов и Андрей Смоляков.
«Дочь тьмы»
На экранах с 31 декабря
В одной из уездных русских деревень народ с почестями встречает очаровательную молодую невесту барина, пока тот задержался в городе. Все, от мала до велика, поражены ее красотой и очаровательной любезностью. И все же что-то таится в светлом облике этой прелестной девушки. Есть в ней нечто сокрытое и порабощающее. Лишь один человек сможет не соблазниться, не впасть в искушение перед ее уловками — тот, которого все считают не от мира сего…
Концерты
Концерты в пабе Lion's Head
4 и 21 декабря
Паб Lion’s Head приглашает окунуться в гостеприимную атмосферу Ирландии, душевно отдохнуть в компании друзей и послушать живые выступления музыкантов. Lion’s Head — место, объединяющее людей с разными характерами и увлечениями. Здесь есть клуб, где звучит живая музыка в исполнении именитых и не только артистов. Над клубом находится уютная библиотека. В пабе даже есть свой небольшой музей с винтажными скрипками, фотокамерами и часами. Этой зимой в пабе будут выступать исполнители музыки разных жанров. 4 и 21 декабря свои произведения исполнят группы Rawcats'88 и Stop Talking.
Капсульные концерты на крыше
5 и 12 декабря, Igloo Place
Концерты, во время которых зрители находятся в теплых прозрачных иглу, — возможность провести вечер на высоте вне зависимости от погоды. Капсулы оснащены рециркуляторами воздуха и соответствуют всем требованиям санитарной безопасности. Можно забронировать целое иглу для всей семьи или компании друзей, а можно разделить его с другими слушателями, соблюдая социальную дистанцию. 5 и 12 декабря в Igloo Place состоится симфоническое Rock Show Imperialis Orchestra. Прямо на сцене классические музыканты перевоплотятся в настоящих рок-звезд!
Мюзикл TODD
12 декабря, ДК имени Горбунова
«Ужасней истории вы не найдете, и нет баллады печальней на свете…» — в основе музыкальной постановки лежит последний двухчастный альбом лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенева «Праздник крови», «На краю». В главной роли — Роберт Остролуцкий. Историю мести и любви на сцене воплощают более 20 артистов из культовых музыкальных коллективов и мюзиклов. Особое внимание в спектакле-концерте TODD уделяется современным технологиям, качеству звука, исполнению и подаче материала.
Праздничный концерт «Новогоднее чудо»
26 декабря, Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла
Под сводами собора произойдет музыкальное чудо: орган встретится с джазовыми и рок-инструментами, классика — с драйвовыми ритмами, а традиции — с современностью. В этот вечер прозвучит не только исторический орган Кафедрального собора, но и его родственник — орган «Хаммонд», который знаком слушателям по музыке рок-коллективов. Рокеры и джазмены полюбили этот инструмент за его компактность и колоритное звучание. Партию «Хаммонда» исполняет Николай Добкин, за историческим органом — Юлия Иконникова.
Книги
Бланка Липинская «365 дней»
Откровенный роман польской писательницы уже обзавелся армией поклонников и экранизацией. «365 дней» — это история о молодом главе одной из семей сицилийской мафии. Пережив очередное покушение, дон Массимо в бреду видит невероятной красоты и притягательности женщину — Госпожу. Годы спустя Массимо не оставляет надежды найти Госпожу в реальности и вскоре встречает Лауру — туристку, приехавшую на Сицилию развеяться. Она и оказывается женщиной из видений Массимо, и тот решает похитить девушку, пользуясь своим почти безграничным преступным влиянием. Массимо объявляет, что у Лауры есть 365 дней, чтобы полюбить его, в противном случае погибнут ее родные. Сбежать или отказаться невозможно, и Лаура оказывается в безвыходном положении, запертая с опасным человеком, с трудом контролирующим свое все нарастающее желание обладать ею. Впрочем, и Лаура вскоре покажет свой характер, и в этом столкновении родится почти болезненная страсть.
Меган Марч «Порочный миллиардер»
По контракту с музыкальной студией Холли вынуждена играть на публике роль невесты известного певца Джесси, который, по ее мнению, полнейший разгильдяй. Холли мечтает обойти контракт, но помощь приходит с неожиданной стороны. У Крейтона Караса много плюсов: обалденная внешность, острый ум, банковский счет. Но как следствие есть и минус — непомерное эго. А еще у него скандальная репутация. Спасибо (или нет) случайной встрече в баре — теперь все думают, что Холли и Крейтон пара. Увы, это сулит Холли лишь новые проблемы. От Джесси она почти отделалась, но Крейтон — фигура гораздо более опасная. Вдобавок Холли чувствует (вот черт!), что еще немного — и может в него влюбиться.
Сара Джио, Карен Уайт и другие «Место встреч и расставаний»
Каждый день бесчисленное множество людей проходит через Центральный вокзал города Нью-Йорка, мимо информационного стенда и через «шепчущую галерею» со знаменитыми часами. У каждого человека своя уникальная судьба. Лучшие авторы романтических бестселлеров, вдохновившись культовым памятником архитектуры, создали десять историй, действие которых происходит в один и тот же удивительный день — великий день мира, первый после окончания Второй мировой войны. Это время неопределенности, надежды, перемен и жажды возрождения и любви.
Эмма Чейз «Принц Николас»
Николас Пембрук — особа королевских кровей. Он чертовски обаятелен и знает об этом. Одной снежной ночью на Манхэттене принц встречает темноволосую красавицу Оливию Хэммонд, которая не бросается ему в ноги, а швыряет ему в лицо пирог! Так начинается их страстный и сложный роман. Проблем от таких отношений не приходится долго ждать, все норовят испортить влюбленным жизнь: королевские родственники, вездесущие папарацци и, самое неприятное, толпы поклонниц принца. Сможет ли Николас защитить их любовь и доказать Оливии, что корона не главное, а главное — их любовь?