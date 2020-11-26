Концерт на крыше, захватывающий фильм с Пересильд и другие самые яркие события декабря

Популярный телеведущий Александр Сашин (в исполнении Константина Хабенского) идет на дно — то есть в прямом смысле топится со своей наградой, потому что все достало. На выручку ему приходит экскурсовод и начинающая поэтесса Вероника Гущина (в исполнении Юлии Пересильд), с которой у него начинается бурный, но платонический роман. Жена Сашина — веб-психолог Злата Ямпольская (в исполнении Виктории Исаковой) — сначала ни о чем не догадывается, а когда все поймет, начнется настоящий менаж а труа.

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«Серебряные коньки»

На экранах с 10 декабря