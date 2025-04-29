Комедия «Как соблазнить девушку, или о чем говорят мужчины» в прокате с 1 мая

1 мая кинопрокатная компания World Pictures выпускает в широкий прокат остроумную комедию «Как соблазнить девушку, или о чем говорят мужчины». Искрометные диалоги, неожиданные повороты и финал, который перевернет все с ног на голову ждут зрителей в кино.

Трое незнакомых друг с другом мужчин оказываются в каршеринг-поездке с привлекательной девушкой. У каждого из них свои секреты и способы соблазнения, но кого выберет она?

«Как соблазнить девушку, или о чем говорят мужчины» ― это легкая, остроумная история о дороге, желаниях, хитростях и том самом «настоящем моменте», когда всё может измениться. Трое мужчин. Один автомобиль. И она – та самая. Когда алгоритмы каршеринга решают объединить совершенно разных людей в одной машине, никто не ожидает, что поездка превратится в настоящее турне по мужской психологии. Их попутчица – яркая, умная и чертовски привлекательная девушка – мгновенно становится эпицентром импровизированного состязания за её внимание. У каждого — своя тактика. У неё — свой выбор. Но одно ясно: это путешествие никто из них не забудет.

Жанр: комедия, приключения. Страна: Королевство Испания. Возраст: 16+

Режиссер: Алекс де ла Иглесиа (Идеальные незнакомцы, Ведьмы из Сугаррамурди, Дикая история, Печальная баллада для трубы, 30 сребренников, Убийства в Оксфорде, Месси). В главных ролях: Бланка Суарес (Кожа, в которой я живу, Черная лагуна, Ковчег, Кабельщицы, Император Карлос, Красавица и чудовище), Альберто Сан Хуан (Кристобаль Баленсиага, Император Карлос, Красный орел), Эрнесто Альтерио (Идеальные незнакомцы), Рубен Кортада (Что скрывалось в их глазах, Нити судьбы).

Причины посмотреть фильм

Высокий балл IMDb

Фильм от режиссера "Идеальные незнакомцы"

Отличная роуд-муви комедия

Интрига с первой минуты

Нетривиальная история

Режиссер Алекс де ла Иглесиа известен своим уникальным стилем, сочетающим элементы различных жанров, и способностью создавать напряженные и в то же время ироничные истории. Его фильмы часто исследуют стороны человеческой природы и общества, при этом оставаясь доступными и увлекательными для широкой аудитории. Это режиссер, который умеет заставить смеяться и вздрагивать в одном кадре, он мастерски работает с жанрами — от триллера до комедии, от социальной драмы до готического хоррора. Его фильмы — это всегда эксперимент с гранями дозволенного, где персонажи балансируют на грани абсурда, а зритель — на краю кресла.

Награды: Премия «Гойя» (1996) — лучшая режиссура за фильм «День зверя».

Серебряный лев за лучшую режиссуру (2010) — на Венецианском кинофестивале за фильм «Печальная баллада для трубы».

Золотая Озелла за лучший сценарий (2010) — также на Венецианском кинофестивале за тот же фильм.

Золотая медаль за заслуги в области изящных искусств (2020) — высшая государственная награда Испании в области культуры.

Та самая девушка

Бланка Суарес — одна из самых ярких и харизматичных актрис современного кино и телевидения. Её появление в кадре — это всегда взрыв обаяния, внутренней силы и магнетизма. Публика знает и любит ее за главные роли в культовых сериалах «Ковчег» и «Кабельщицы», а кинокритики — за тонкую драматическую игру в фильмах Педро Альмодовара, Алекса де ла Иглесиа и Хауме Балагеро.

Бланка Суарес — одна из актрис, чьи роли в фильмах Алекса де ла Иглесиа оставили яркий след в испанском кинематографе. Работа с этим культовым режиссёром стала для неё важной вехой в карьере, открыв новые горизонты и возможности для демонстрации своего многогранного таланта.

Бланка Суарес вошла в элитный круг актрис Педро Альмодовара, снявшись в его провокационных и визуально роскошных проектах. Её экранное обаяние и способность сочетать силу и уязвимость идеально вписались в мир Альмодовара — мир, где каждая героиня многослойна, ярка и трагически настояща.

В 2013 году Бланка получила Trophée Chopard в Каннах — престижную награду как восходящая звезда европейского кино.

Ее талант — в умении быть одновременно современной и чувственной, дерзкой и уязвимой. На экране она способна заставить зрителя смеяться, плакать и влюбляться — всё за один диалог.

Бланка Суарес также получила признание за свой стиль и элегантность. В 2012 году она была удостоена приза Maja de los Goya как самая элегантная гостья церемонии премии Goya, благодаря своему образу в платье Blumarine .