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Хаматова в роли Лили Брик, «чеховская барышня» Ронан и другие звезды в киноновинках недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«ВМаяковский»

На экранах с 14 марта

Главную роль в фильме Александра Шейна про Владимира Маяковского играет брутальный Юрий Колокольников, известный по роли одного из предводителей одичалых в «Игре престолов». Кастинг вообще сильный: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Антон Адасинский (театр Derevo), Михаил Ефремов и еще с десяток видных представителей современного театра и кино. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей революции», провозгласивших его своим знаменем) и ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Чайка»

На экранах с 14 марта

Майкл Майер, громко дебютировавший драмой про менаж-а-труа «Дом на краю света», а потом пропавший на телевидении, снял фильм по самой известной пьесе Чехова, где опять же с телевизионным размахом разыграл легендарную «Чайку» при участии Сирши Ронан, Элизабет Мосс, Кори Столла и прочих звезд. Учитывая, что последние работы Майера — это спектакли, нам предстоит ожидать тот же театр, только в кино.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Пиковая дама: Зазеркалье»

На экранах с 14 марта

Отечественные ужастики продолжают строиться преимущественно по американским лекалам, поэтому неудивительно, что национальная игра «призови Пиковую даму» на сей раз происходит в декорациях частного дома не очень-то российского типа. По сюжету воспитанники школы-интерната вызывают на свою беду инфернальную барышню, которая намерена расправиться с ними со всеми. Стоит отметить, что в роли режиссера выступил сын Александра Домогарова, который до этого поставил недурную короткометражку «Пустите детей» по Стивену Кингу.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Время возмездия»

На экранах с 14 марта

Эрин (в исполнении Николь Кидман) работала под прикрытием в преступной банде и влюбилась в напарника (в исполнении Себастьяна Стэна), однако спецоперация сложилась не слишком удачным образом, и годы спустя она собирается жестоко отомстить. Постановщица «Эон Флакс», «Тела Дженнифер» и «Приглашения» Карин Кусама выводит Николь Кидман на тропу войны, а также, кажется, подменяет гендерные роли, привычные для боевиков о мести. Не факт, правда, что этот ревизионизм окажется столь же увлекателен, как лицо Кидман под несколькими слоями грима.

Купить билеты на фильм можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Kinopoisk.ru

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры, Atlas VMayakovsky, Кинокомпания ВОЛЬГА, Ракета Релизинг

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