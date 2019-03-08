Хаматова в роли Лили Брик, «чеховская барышня» Ронан и другие звезды в киноновинках недели

Главную роль в фильме Александра Шейна про Владимира Маяковского играет брутальный Юрий Колокольников, известный по роли одного из предводителей одичалых в «Игре престолов». Кастинг вообще сильный: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Антон Адасинский (театр Derevo), Михаил Ефремов и еще с десяток видных представителей современного театра и кино. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей революции», провозгласивших его своим знаменем) и ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Чайка»

На экранах с 14 марта