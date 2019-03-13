Кататься со склонов гор, зажигать и отдыхать под DJ-сеты: фестиваль электронной музыки AFP Snow Edition собирает друзей

Трехдневный музыкальный фестиваль, соединивший лучшие традиции московских электронных тусовок и зимние виды спорта, пройдет на известном и популярном курорте «Роза Хутор» под Сочи с 22 по 24 марта. Это будет новый для России формат «апре-ски», который включает в себя насыщенную программу как до, так и после и даже во время катания на горных лыжах и сноуборде.

Музыка

Безусловно, главный козырь AFP — это насыщенная музыкальная программа. Фестиваль пройдет под лозунгом «AFP собирает друзей», и поэтому в любое время суток можно будет потанцевать под сеты от лучших московских промогрупп и зарубежных хедлайнеров.

Для любителей покататься построят три сцены прямо на склонах. На площадке 1100 метров (Горная Олимпийская деревня) раскинется масштабная сцена от «Билайн» — YARKO STAGE, зажигать на которой все три дня будут DJ-группировки Uppercuts и Digital Emotions во главе с гигантами российской электронной сцены Samir Kuliev, Kate, Fonarev, Alexander Popov и Feel. Вечером в пятницу 22 марта именно на этой сцене диджеи Going Deeper дадут старт всему фестивалю. А утром в субботу 23 марта здесь же выступят Джем, Илья и Вики — ведущие «Бригады У», которые проведут шоу с приглашенными звездами.