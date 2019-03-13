Кататься со склонов гор, зажигать и отдыхать под DJ-сеты: фестиваль электронной музыки AFP Snow Edition собирает друзей

Трехдневный музыкальный фестиваль, соединивший лучшие традиции московских электронных тусовок и зимние виды спорта, пройдет на известном и популярном курорте «Роза Хутор» под Сочи с 22 по 24 марта. Это будет новый для России формат «апре-ски», который включает в себя насыщенную программу как до, так и после и даже во время катания на горных лыжах и сноуборде.
Музыка
Безусловно, главный козырь AFP — это насыщенная музыкальная программа. Фестиваль пройдет под лозунгом «AFP собирает друзей», и поэтому в любое время суток можно будет потанцевать под сеты от лучших московских промогрупп и зарубежных хедлайнеров.
Для любителей покататься построят три сцены прямо на склонах. На площадке 1100 метров (Горная Олимпийская деревня) раскинется масштабная сцена от «Билайн» — YARKO STAGE, зажигать на которой все три дня будут DJ-группировки Uppercuts и Digital Emotions во главе с гигантами российской электронной сцены Samir Kuliev, Kate, Fonarev, Alexander Popov и Feel. Вечером в пятницу 22 марта именно на этой сцене диджеи Going Deeper дадут старт всему фестивалю. А утром в субботу 23 марта здесь же выступят Джем, Илья и Вики — ведущие «Бригады У», которые проведут шоу с приглашенными звездами.
Фото: пресс-служба
Сцена на склоне 1600 метров от Hyundai порадует гостей сетами молодых российских хаус-звезд, покоривших не только российскую, но и мировую публику. Среди них: участники «Рашн Стайл» BIICLA, Novak, Phlegmatic Dogs, Proxy и резиденты Blaze TV — Maib, Bomuzik, Aria Fredda, BassKing, Nasled & Lars, ZESKULLZ, MC 47TH. Покорители вершины 1600 метров смогут не только запечатлеть свой триумф на фоне необычного арт-объекта Solar Power, но и подзарядиться: бренд предложит всем посетителям своей площадки натуральный энергетический напиток с витамином D, а их гаджетам — специальные встроенные зарядки.
Любителей забраться повыше ждет сцена на самой высокой точке «Роза Хутор» — 2300 метров (Роза Пик). На ней в оба дня фестиваля выступят диджеи объединений Slowdance (Indigo Minds, Sexton, Toki Fuko) и BDKMV (BYKI, Gambino Sound Machine, Nazin, GMG).
Кульминацией музыкальной части фестиваля станет выступление Chase&Status и Apashe 23-24 марта в «Роза Холл». Компанию хедлайнерам фестиваля составят Zeskullz, Going Deeper и Phlegmatic Dogs.
Спорт
Для комфортного катания на «Роза Хутор» есть все: технологично обустроенные склоны, развитая инфраструктура, доступный прокат оборудования и квалифицированные инструкторы по горным лыжам и сноуборду. Для удобства гостей всегда работают 13 трасс общей протяженностью 102 км, 3 лыжные школы, 7 подъемников и 3 сноупарка. С таким окружением сложно не забыться и пропустить выступление любимого артиста!
Фото: пресс-служба
Чтобы всегда быть в курсе происходящего, а также следить за уровнем своей физической активности, Samsung привезут на фестиваль новейшую модель часов Galaxy Watch Active. Устройство поможет рассчитать эффективность тренировок, измерит частоту сердечных ритмов и напомнит, когда стоит отдохнуть, сменив спорт на музыку. Примерить и протестировать гаджет, а также получить их в подарок за активное участие в конкурсной тест-драйв-программе и специальных воркаутах с профессионалами сноубординга Олей Смешливой и Артемом Пичкадзе гости смогут в Samsung Galaxy Zone на высоте 1100 м.
Еда и бары
Гостям курорта доступно более 60-ти ресторанов, баров и пабов на любой вкус и бюджет. Помимо их, на территории фестиваля все три дня будет действовать pop-art-бар «Брояница», где можно будет насладиться игристым, согреться теплыми напитками сразу после спуска или отдохнуть на мягких пуфах. А в пятницу в вечернее время любители рассекать лед смогут покататься на катке под сеты Kush Kush, Vanotek, Boris Way и Shanguy.
Фото: пресс-служба
Закрытие фестиваля пройдет на сцене YARKO STAGE by Beeline в воскресенье 24 марта. Зажигательный лайв для гостей фестиваля исполнит группа «Меджикул».
Фестиваль AFP Snow Edition проходит на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор», который находится в удобной транспортной доступности от аэропорта Сочи (в Адлере). Доехать можно несколькими способами: на поездке «Ласточка», на автобусе или воспользовавшись трансфером от курорта. В общей сложности дорога занимает не более 40 минут.
Узнать подробности, расписание и приобрести билеты можно на сайте.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба