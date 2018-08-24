«Как женить холостяка», «Из Неаполя с любовью» и другие вдохновляющие киноновинки последней недели лета

«Как женить холостяка»
На экранах с 30 августа
Закоренелый холостяк Фрэнк (в исполнении Киану Ривза) и коварная соблазнительница Линдси (в исполнении Вайноны Райдер) приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети — и женить холостяка.
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«Из Неаполя с любовью»
На экранах с 30 августа
Знаете, что такое настоящая неаполитанская семья? Это множество любящих тетушек, чудаковатых дядюшек и даже соседей, которые уже чувствуют себя своими. И один маленький Чиро (в исполнении Дженнаро Гуаццо) на всех. Живется ему весело, вот только чрезмерная опека мамы и родственников — штука тяжелая. Школьный психолог Томмазо (в исполнении Луиджи Эспозито) решает помочь Чиро, но неожиданно выясняет, что в переживаниях мальчика виновата совсем не большая итальянская семья, а... первая любовь. Они заключают соглашение: Томмазо поможет Чиро влюбить в себя одноклассницу, а в ответ Чиро поможет застенчивому психологу завоевать расположение своей матери, шикарной и недоступной Деборы (в исполнении Серены Росси). А за их приключениями будет наблюдать главный герой — сам Неаполь. Фильм полностью снят на улицах города при участии местных жителей и раскрывает зрителю всю красоту Италии.
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«Гоголь. Страшная месть»
На экранах с 30 августа
Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Черный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза (в исполнении Таисии Вилковой). Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь (в исполнении Александра Петрова) должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных еще не удавалось это, но на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро (в исполнении Олега Меньшикова), и у него уже есть главный подозреваемый…
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«Нас не догонят»
На экранах с 30 августа
Спонтанный и привлекательный Абель (в исполнении Тахара Рахима) — невероятный любовник и азартный игрок. После внезапной встречи с ним заурядная жизнь Эллы (в исполнении Стейси Мартин) полностью меняется. Вместе они пускаются в манящий подпольный мир казино, где всем правят адреналин и высокие ставки. Их зависимость становится обоюдной, что удваивает шансы и повышает риски. История любви, начавшаяся с простого пари, вскоре превращается в неконтролируемую страсть к игре и к друг другу.
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Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock
Видео: Youtube.com / ПилотКино, RWV Films, HD Трейлеры, Гоголь.Страшная месть