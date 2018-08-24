«Как женить холостяка», «Из Неаполя с любовью» и другие вдохновляющие киноновинки последней недели лета

Знаете, что такое настоящая неаполитанская семья? Это множество любящих тетушек, чудаковатых дядюшек и даже соседей, которые уже чувствуют себя своими. И один маленький Чиро (в исполнении Дженнаро Гуаццо) на всех. Живется ему весело, вот только чрезмерная опека мамы и родственников — штука тяжелая. Школьный психолог Томмазо (в исполнении Луиджи Эспозито) решает помочь Чиро, но неожиданно выясняет, что в переживаниях мальчика виновата совсем не большая итальянская семья, а... первая любовь. Они заключают соглашение: Томмазо поможет Чиро влюбить в себя одноклассницу, а в ответ Чиро поможет застенчивому психологу завоевать расположение своей матери, шикарной и недоступной Деборы (в исполнении Серены Росси). А за их приключениями будет наблюдать главный герой — сам Неаполь. Фильм полностью снят на улицах города при участии местных жителей и раскрывает зрителю всю красоту Италии.

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«Гоголь. Страшная месть»

На экранах с 30 августа