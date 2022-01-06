Как вернуться в форму после новогоднего переедания, рассказал эксперт
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Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press
Прежде всего, нужно искать баланс между сытным застольем и подвижностью. Накануне плотно поели? Выбирайтесь на улицу, гуляйте. Или - если совсем не хочется выходить за пределы квартиры - перемещайтесь по дому как можно активнее.
«Может быть, стоит выбрать веселье на свежем воздухе, поход на каток, прогулку по городу. Либо устроить активный праздник дома: провести квест для себя и семьи или даже танцы в квартире», — приводит «Вечерняя Москва» слова главы направления инновационных проектов ISG Neuro, члена рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимира Статута. Специалист, кстати, призывает не рекфлексировать и не винить себя, если вы не смогли удержаться и переели. Оказывается, стресс, который вы в этом случае будете испытывать, нанесет вред не меньший, чем сами излишества.
Тем, кто занимается спортом, лучше подождать с возвращением в прежний режим тренировок. Сменили в новогодние праздники спортзал на миску оливье? Ничего страшного, с каждым бывает. Однако подождите 3-4 дня, прежде чем брать на себя нагрузки. Если же вы решили начать новую жизнь с Нового года и заняться спортом, обратите внимание на бег на лыжах, коньки.
Фото: Global Look Press