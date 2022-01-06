Как вернуться в форму после новогоднего переедания, рассказал эксперт

«Может быть, стоит выбрать веселье на свежем воздухе, поход на каток, прогулку по городу. Либо устроить активный праздник дома: провести квест для себя и семьи или даже танцы в квартире», — приводит «Вечерняя Москва» слова главы направления инновационных проектов ISG Neuro, члена рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимира Статута. Специалист, кстати, призывает не рекфлексировать и не винить себя, если вы не смогли удержаться и переели. Оказывается, стресс, который вы в этом случае будете испытывать, нанесет вред не меньший, чем сами излишества.