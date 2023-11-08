Как прошел масштабный музыкальный фестиваль Best Music Fest в Дубае

1 ноября в Дубае в знаменитом курортном комплексе Madinat Jumeirah Dubai стартовал масштабный музыкальный фестиваль Best Music Fest, организованный «Русской Медиагруппой» совместно с BIM Group.

«Мы все очень ждали это событие и готовились к нему. Я искренне благодарю «Русскую Медиагруппу» за то, что доверили нам организацию этого прекрасного фестиваля! Для Дубая это действительно масштабное событие», - рассказала соорганизатор Best Music Fest – основательница компании BIM Group Анастасия IVKA.

Перед гостями в первый день фестиваля выступили Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Дмитрий Маликов, Ханна и Bahh Tee&Turken.

Огромные экраны, дополняющие яркие номера артистов, качественный звук, знакомые хиты – первый день превзошел самые смелые ожидания.

«Best Music Fest – лучший фестиваль, который я видел. Здесь очень много замечательных артистов, можно сказать, собрался весь цвет российской поп-музыки, — отметил Дмитрий Маликов. — Дубай – мощный город с самыми передовыми технологиями. Поэтому здесь такой невероятный звук, свет, организация – все на высоте. Мне импонирует атмосфера зала фестиваля. По-моему, самое прекрасное времяпрепровождение – это именно такой вечер».

Порадовали зрителей Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Они спели дуэтом, а также исполнили свои сольные композиции. Гости не могли усидеть на месте и танцевали под яркие хиты этой семейной пары. Даже певица Ханна не смогла удержаться, танцуя на backstage в ожидании своего выступления.

Ханна произвела фурор на красной дорожке, выбрав для вечера открытия удивительно красивое серебряное платье ручной работы, украшенное яркими камнями. Наряд очень напоминал костюм русалки и как нельзя кстати соответствовал атмосфере мероприятия.

После основного концерта гости остались на долгожданное Аfter Party в престижном зале Majlis Al Salam ili ballroom, на котором большие сольные программы в первый день представили Ханна и Дмитрий Маликов.

2 ноября танцпол взорвали выступления Filatov&Karas, Natan, Elsea, Артема Качера, Instasamka, Mot, Artik&Asti. 3 ноября лирическое настроение гостям подарили Эмин, Jony, Bahh Te&Turken. 4 ноября исполнили свои хиты Дима Билан, Instasamka, DJ Smash. В заключительный день фестиваля – 5 ноября – невероятное шоу устроили Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, группа «Земляне».

На протяжении многих лет «Русская Медиагруппа» стремилась создавать единое культурное и языковое пространство, вовлекая в него русскоязычных людей из других стран. Благодаря digital-площадкам станции холдинга можно слушать по всему миру, и спрос на русскоязычную музыку не угасает, отметили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

Цель Best Music Fest – укрепить международное взаимодействие, познакомить другие страны с русской музыкальной культурой и, конечно, восхитить любимой музыкой гостей эмиратских курортов и экспатов.