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Как без голоса пробиться на сцену, как пережить развод родителей и другие вдохновляющие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные киноновинки, которые вам точно не захочется пропустить.

«Примадонна»

На экранах с 18 октября

Мерил Стрип и Хью Грант в комедийном байопике Стивена Фрирза про певицу, которой слон на ухо наступил. Это история Флоренс Фостер Дженкинс, трагикомической фигуры: певица и пианистка, Флоренс не имела слуха и певческих способностей, но наперекор всему верила в свой талант.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Дикая жизнь»

На экранах с 18 октября

Семейная драма с Джейком Гилленхаалом и Кэри Маллиган, увиденная глазами маленького мальчика. Мир рушится, уходя из-под ног, ведь родители не могут быть вместе. Каждый старается найти выход из положения по-своему.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Лукас»

На экранах с 18 октября

На что вы готовы ради своего ребенка? Герой Жан-Клода Ван Дамма пойдет на сделку со спецслужбами, похитит босса мафии, уничтожит наркокартель, чтобы его малютке-дочке никто не угрожал.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Вечная жизнь Александра Христофорова»

На экранах с 18 октября

Когда-то популярный актер, а сейчас просто исполнитель роли римского легионера в курортном парке аттракционов, Александр Христофоров живет одним днем. Единственный сын отказывается встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться. Комедия, которая продлевает жизнь!

Купить билеты на фильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

Видео: Youtube.com / Exponenta Plus, Capella Film, Наше кино

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