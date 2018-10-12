Как без голоса пробиться на сцену, как пережить развод родителей и другие вдохновляющие киноновинки недели

«Примадонна»
На экранах с 18 октября
Мерил Стрип и Хью Грант в комедийном байопике Стивена Фрирза про певицу, которой слон на ухо наступил. Это история Флоренс Фостер Дженкинс, трагикомической фигуры: певица и пианистка, Флоренс не имела слуха и певческих способностей, но наперекор всему верила в свой талант.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Дикая жизнь»
На экранах с 18 октября
Семейная драма с Джейком Гилленхаалом и Кэри Маллиган, увиденная глазами маленького мальчика. Мир рушится, уходя из-под ног, ведь родители не могут быть вместе. Каждый старается найти выход из положения по-своему.
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«Лукас»
На экранах с 18 октября
На что вы готовы ради своего ребенка? Герой Жан-Клода Ван Дамма пойдет на сделку со спецслужбами, похитит босса мафии, уничтожит наркокартель, чтобы его малютке-дочке никто не угрожал.
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«Вечная жизнь Александра Христофорова»
На экранах с 18 октября
Когда-то популярный актер, а сейчас просто исполнитель роли римского легионера в курортном парке аттракционов, Александр Христофоров живет одним днем. Единственный сын отказывается встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться. Комедия, которая продлевает жизнь!
Купить билеты на фильм можно здесь.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock
Видео: Youtube.com / Exponenta Plus, Capella Film, Наше кино