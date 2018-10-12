Как без голоса пробиться на сцену, как пережить развод родителей и другие вдохновляющие киноновинки недели

Мерил Стрип и Хью Грант в комедийном байопике Стивена Фрирза про певицу, которой слон на ухо наступил. Это история Флоренс Фостер Дженкинс, трагикомической фигуры: певица и пианистка, Флоренс не имела слуха и певческих способностей, но наперекор всему верила в свой талант.

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«Дикая жизнь»

На экранах с 18 октября