Издательство «Эксмо» представляет новую книгу Татьяны Алюшиной «Жизнь на общем языке»

Речь в книге пойдет о первой любви длинною в целую жизнь. Главные герои – Клавдия и Матвей встретятся после многолетней разлуки, чтобы дать шанс чувствам, зародившимся еще в детстве. Получится ли это у них, или взрослые страхи окажутся сильнее юношеской привязанности, - покажет только время.

Хохотушка и егоза – младшеклассница Клавочка и не по годам серьезный подросток Матвей подружились благодаря Клавиной бабушке. Долгое время эти двое были неразлучны и по-детски предано привязаны друг к другу. Но судьба забросила семью Матвея в Монголию, а Клава выросла, побывала замужем, родила сына. Второй раз они встретились уже взрослыми, знающими цену разочарованиям и потерям людьми. У Матвея за спиной – неудачный брак с трагическим финалом, у Клавы – долгие годы одиночества. Будто бы ступая по хрупкому льду, эти двое начнут заново осторожно знакомиться друг с другом, пытаясь узнать в повзрослевших лицах друзей детства. Ничего не значащее общение постепенно перерастает в роман. Но не путают ли влюбленные истинное чувство с тоской по прошлому? И смогут ли создать бывшие дети полноценную семью, не разрушив ненароком жизни друг друга? Клава и Матвей очень постараются, ведь любовь побеждает все.

«Жизнь на общем языке» – настоящий калейдоскоп жизни от Татьяны Алюшиной. Здесь в тесный узел сплетутся истории из прошлого и настоящего, любовь и ненависть, дружба и предательство, и даже война, которая всегда идет где-то рядом с нами и вот-вот готова зацепить своими страшными когтями все, что нам дорого. В новом произведении Алюшиной как всегда бок о бок шагают смешное и печальное, искрометный юмор и горькое сожаление о современном мире, погрязшем в распрях и спорах, больше всего от которых страдает обычный человек. В персонажах писательницы читатели легко смогут узнать себя, вздохнуть о далеком детстве и может быть, успеть что-то исправить, пока еще не слишком поздно.

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