История о настоящей силе любви, тематический клуб «для тех, кому за...» и другие киноновинки недели

Их неожиданная встреча на Таити стала началом большой любви. Молодые и свободные Ричард и Тэми (в исполнении Сэма Клафлина и Шэйлин Вудли) отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии…

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«Книжный клуб»

На экранах с 28 июня