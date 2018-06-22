История о настоящей силе любви, тематический клуб «для тех, кому за...» и другие киноновинки недели

«Во власти стихии»
На экранах с 28 июня
Их неожиданная встреча на Таити стала началом большой любви. Молодые и свободные Ричард и Тэми (в исполнении Сэма Клафлина и Шэйлин Вудли) отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии…
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Книжный клуб»
На экранах с 28 июня
Однажды в руки утонченных интеллектуалок (в исполнении Дайан Китон, Джейн Фонды, Кэндис Берген и Мэри Стинберген) попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней…
Купить билеты на фильм можно здесь.
«План побега-2»
На экранах с 28 июня
Новая, самая современная тюрьма, из которой не сбежать. Рэю (в исполнении Сильвестра Сталлоне) снова брошен вызов! Он вернулся, чтобы выручить напарника и доказать, что для него нет невозможного. Добро пожаловать в АиД!
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«Распрекрасный принц»
На экранах с 28 июня
Принц Филипп Очаровательный делает предложение каждой встречной девушке. В итоге его руки и сердца одновременно жаждут Белоснежка, Золушка и Спящая красавица. Но как это часто бывает со сказочными деконструкциями (а этот мультфильм именно что деконструкция), главный герой найдет счастье не с принцессой.
Купить билеты на мультфильм можно здесь.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock