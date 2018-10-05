logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

История легендарного космонавта, мистический любовный треугольник и другие захватывающие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные киноновинки, которые вам точно не захочется пропустить.

«Человек на Луне»

На экранах с 11 октября

Новый фильм режиссера «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда» Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом: еще более амбициозный. Гослинг играет астронавта Нила Армстронга — первого человека, ступившего на поверхность Луны. И хотя большую часть картины занимают бесконечные тренировки, это не суровая производственная драма про полет в космос (какой, например, были «Парни что надо»), а история про невосполнимую утрату и большой побег. У Армстронга от рака мозга умирает дочь — и это меняет все: жизнь потухает в глазах у астронавта. В итоге, чтобы попасть на небеса, ему (в метафорическом смысле) приходится умереть на Земле — а за пределами родной планеты понять: от себя не убежишь.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Без меня»

На экранах с 11 октября

Две девушки (в исполнении Полины Максимовой и Любови Аксеновой), любившие одного мужчину (в исполнении Риналя Мухаметова), после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»

На экранах с 11 октября

В отель «Эль Рояль», находящийся на границе двух штатов — Калифорнии и Невады, заселяется пестрая компания подозрительных лиц (в исполнении Джона Хэмма, Джеффа Бриджеса, Дакоты Джонсон и других), но даже они меркнут перед лидером культа (в исполнении Криса Хемсворта), зашедшим к ним на огонек. Крышесносный триллер Дрю Годдарда — «лостовского» сценариста и режиссера хоррор-деконструкции «Хижина в лесу», который любит брать жанры и выворачивать их наизнанку так, что залюбуешься.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Экстаз»

На экранах с 11 октября

Группа танцоров решает отметить предстоящее американское турне вечеринкой, но тут кто-то решает подсыпать в сангрию ЛСД — и начинается настоящая вечеринка. Не фильм, а водородная бомба — «Экстаз» похож на новый духовный опыт, правда, с изрядной долей жести. Но оно и понятно — в кинематографе Гаспара Ноэ («Необратимость», «Вход в пустоту») пленных не берут. Это кино, которое делает вас немного другими.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

Видео: Youtube.com / Universal Pictures Russia, ВОЛЬГА, SonyPicturesRU, 20th Century Fox Russia

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников