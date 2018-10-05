История легендарного космонавта, мистический любовный треугольник и другие захватывающие киноновинки недели

«Человек на Луне»
На экранах с 11 октября
Новый фильм режиссера «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда» Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом: еще более амбициозный. Гослинг играет астронавта Нила Армстронга — первого человека, ступившего на поверхность Луны. И хотя большую часть картины занимают бесконечные тренировки, это не суровая производственная драма про полет в космос (какой, например, были «Парни что надо»), а история про невосполнимую утрату и большой побег. У Армстронга от рака мозга умирает дочь — и это меняет все: жизнь потухает в глазах у астронавта. В итоге, чтобы попасть на небеса, ему (в метафорическом смысле) приходится умереть на Земле — а за пределами родной планеты понять: от себя не убежишь.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Без меня»
На экранах с 11 октября
Две девушки (в исполнении Полины Максимовой и Любови Аксеновой), любившие одного мужчину (в исполнении Риналя Мухаметова), после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
На экранах с 11 октября
В отель «Эль Рояль», находящийся на границе двух штатов — Калифорнии и Невады, заселяется пестрая компания подозрительных лиц (в исполнении Джона Хэмма, Джеффа Бриджеса, Дакоты Джонсон и других), но даже они меркнут перед лидером культа (в исполнении Криса Хемсворта), зашедшим к ним на огонек. Крышесносный триллер Дрю Годдарда — «лостовского» сценариста и режиссера хоррор-деконструкции «Хижина в лесу», который любит брать жанры и выворачивать их наизнанку так, что залюбуешься.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Экстаз»
На экранах с 11 октября
Группа танцоров решает отметить предстоящее американское турне вечеринкой, но тут кто-то решает подсыпать в сангрию ЛСД — и начинается настоящая вечеринка. Не фильм, а водородная бомба — «Экстаз» похож на новый духовный опыт, правда, с изрядной долей жести. Но оно и понятно — в кинематографе Гаспара Ноэ («Необратимость», «Вход в пустоту») пленных не берут. Это кино, которое делает вас немного другими.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock
Видео: Youtube.com / Universal Pictures Russia, ВОЛЬГА, SonyPicturesRU, 20th Century Fox Russia