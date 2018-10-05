История легендарного космонавта, мистический любовный треугольник и другие захватывающие киноновинки недели

Новый фильм режиссера «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда» Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом: еще более амбициозный. Гослинг играет астронавта Нила Армстронга — первого человека, ступившего на поверхность Луны. И хотя большую часть картины занимают бесконечные тренировки, это не суровая производственная драма про полет в космос (какой, например, были «Парни что надо»), а история про невосполнимую утрату и большой побег. У Армстронга от рака мозга умирает дочь — и это меняет все: жизнь потухает в глазах у астронавта. В итоге, чтобы попасть на небеса, ему (в метафорическом смысле) приходится умереть на Земле — а за пределами родной планеты понять: от себя не убежишь.

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«Без меня»

На экранах с 11 октября