История безграничной преданности, драма о силе музыки и другие киноновинки недели

Самолет с Анжелиной (в исполнении Марго Шателье) — девушкой, которая заменила Себастьяну (в исполнении Феликса Боссюэ) и сестру, и мать, — терпит крушение в горах, и мальчик в компании своей огромной пиренейской собаки Белль и бравого пилота Пьера (в исполнении Тьерри Невика) отправляется к ней на выручку. Захватывающий сиквел «Белль и Себастьяна», который поставил франкоканадец Кристиан Дюге, специализировавшийся ранее на совсем не детском кино («Сканеры-2», «Крикуны»), поэтому и от продолжения стоит ожидать совсем не детских, а всерьез опасных приключений.

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«Свидетели»

На экранах с 26 июля