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Истории о сильных духом людях, старая сказка на новый лад и другие отечественные киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Пришелец»

На экранах с 8 ноября

В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт (в исполнении Андрея Смолякова). Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя, и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив…

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Грецкий орешек»

На экранах с 8 ноября

У Артура (в исполнении Кирилла Кагановича) все есть: любимая девушка, любимая работа на радио, квартира в центре Москвы, он ведет типичную жизнь столичного жителя с ее непрекращающимися тусовками. И все бы шло своим чередом, если бы не наступил кризис и неопределенность в отношениях, которые заставляют его задуматься о том, что ему действительно нужно. В поиске себя он отправляется в Турцию, откуда и начнется его путешествие. Цепочка случайных безумных знакомств и событий нарушают его пресный отдых, и он нелегально оказывается в Греции, где его жизнь переворачивается с ног на голову. Артур ныряет с головой в этот водоворот опасностей, риска, приключений и авантюры, чтобы обрести себя.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Прибой»

На экранах с 8 ноября

В поисках идеальной волны они проехали всю Россию от Калининграда до Камчатки, от Северного Ледовитого океана до Каспийского моря. «Прибой» сняли профессиональные серферы. Но в первую очередь фильм не о серфинге. Он о приключениях и трудностях, которые приходится преодолевать в погоне за своей мечтой, а также о невероятной красоте нашей огромной и такой разной страны.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Баба Яга. Начало»

На экранах с 8 ноября

Ведьмой мало просто родиться. Оригинальный сюжет картины строится на русских народных сказках, но в этот раз зрителей ждет совершенно новое юмористическое прочтение уже знакомой всем легенды. Впервые будет рассказана настоящая и полная приключений история Яги, одного из самых популярных и харизматичных сказочных персонажей.

Купить билеты на мультфильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Kinopoisk.ru

Видео: Youtube.com / Кинокомпания «Союз Маринс Групп», Planeta Inform Film Distribution, Kinologistika, HD Трейлеры

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