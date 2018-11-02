Истории о сильных духом людях, старая сказка на новый лад и другие отечественные киноновинки недели

«Пришелец»
На экранах с 8 ноября
В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт (в исполнении Андрея Смолякова). Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя, и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив…
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Грецкий орешек»
На экранах с 8 ноября
У Артура (в исполнении Кирилла Кагановича) все есть: любимая девушка, любимая работа на радио, квартира в центре Москвы, он ведет типичную жизнь столичного жителя с ее непрекращающимися тусовками. И все бы шло своим чередом, если бы не наступил кризис и неопределенность в отношениях, которые заставляют его задуматься о том, что ему действительно нужно. В поиске себя он отправляется в Турцию, откуда и начнется его путешествие. Цепочка случайных безумных знакомств и событий нарушают его пресный отдых, и он нелегально оказывается в Греции, где его жизнь переворачивается с ног на голову. Артур ныряет с головой в этот водоворот опасностей, риска, приключений и авантюры, чтобы обрести себя.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Прибой»
На экранах с 8 ноября
В поисках идеальной волны они проехали всю Россию от Калининграда до Камчатки, от Северного Ледовитого океана до Каспийского моря. «Прибой» сняли профессиональные серферы. Но в первую очередь фильм не о серфинге. Он о приключениях и трудностях, которые приходится преодолевать в погоне за своей мечтой, а также о невероятной красоте нашей огромной и такой разной страны.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Баба Яга. Начало»
На экранах с 8 ноября
Ведьмой мало просто родиться. Оригинальный сюжет картины строится на русских народных сказках, но в этот раз зрителей ждет совершенно новое юмористическое прочтение уже знакомой всем легенды. Впервые будет рассказана настоящая и полная приключений история Яги, одного из самых популярных и харизматичных сказочных персонажей.
Купить билеты на мультфильм можно здесь.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Kinopoisk.ru
Видео: Youtube.com / Кинокомпания «Союз Маринс Групп», Planeta Inform Film Distribution, Kinologistika, HD Трейлеры