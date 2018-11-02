Истории о сильных духом людях, старая сказка на новый лад и другие отечественные киноновинки недели

В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт (в исполнении Андрея Смолякова). Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя, и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив…

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«Грецкий орешек»

На экранах с 8 ноября