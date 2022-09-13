Исследование показало, что каждый второй человек не реализовывает свою мечту

Оказалось, что сомнения перед новым начинанием и страх неудачи являются наиболее популярными причинами отложить реализацию желания — об этом заявили 25 и 29% соответственно. При этом каждый десятый участник опроса жертвует своей мечтой ради реализации желания жены, мужа или ребенка либо откладывает желаемое из-за того, что близкие не разделяют идею. Как показал опрос, люди в паре испытывают сложности с тем, чтобы договариваться друг с другом и открыто говорить о своих желаниях. Так, представители целевой аудитории, которые сейчас не находятся в отношениях, чаще реализовывают мечту, чем те, у кого есть пара: 29% заявили, что у них нет отложенных желаний. В среднем 68% людей, которые находятся в отношениях или в браке, заявляли о том, что откладывают мечту.

Наибольшее количество нереализованных желаний (80%) у людей , которые не уверены в себе. Исследование показало, что более половины (53%) опрошенных являются полностью или частично неуверенными в себе, а практически каждый (73%) опрошенный полностью или частично зависит от мнения окружающих. При этом факторы уверенности в себе отличаются в зависимости от пола: для мужчин важной составляющей является благосостояние, а для женщин — привлекательность.

Что касается гардероба, то в среднем треть респондентов принимает решение о покупке той или иной вещи, исходя из ограничений. То есть люди ориентируются на то, чтобы одежда скрывала недостатки фигуры, не выбивалась из общего гардероба и долго носилась. Чем выше оценка уверенности в себе, тем чаще респонденты ориентируются на собственное мнение — выбирают вещь, чтобы нравиться себе (95%). Сам процесс шопинга респонденты оценивают позитивно — для 30% это возможность порадовать себя. Несмотря на то что главными поклонницами такого времяпрепровождения являются женщины (38%), каждый четвертый мужчина (19%) рассматривает шопинг как возможность порадовать себя.