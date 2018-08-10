Исповедь содержанки, любовь под хиты ABBA и другие киноновинки недели

«Mamma Mia! 2»
На экранах с 16 августа
Сиквел мюзикла, в котором Донна (в исполнении Мерил Стрип) выдает замуж дочку Софи (в исполнении Аманды Сейфрид) и вспоминает молодость. Шоу продолжается! Герои возвращаются на солнечное побережье Греции, чтобы вновь петь, танцевать, смеяться и влюбляться!
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«Потерянное отражение: Исповедь содержанки»
На экранах с 16 августа
Эта история сложилась из множества реальных рассказов о жизни тех, кто предпочел остаться за кадром. Юная, полная жизненной энергии провинциальная девушка (в исполнении Анны Чуриной) отплясывает под «Мальчик мой». Она даже не подозревает, что вскоре, отправившись покорять столицу, встретит мужчину, чье появление оборвет восторженный полет ее души. И героиня превратится в ту, кого презрительно называют «содержанка». Пройдя нелегкий путь от светлых надежд до полной потери себя ради материальных благ, она должна найти силы вырваться из мучительной череды ожиданий, пустот и унизительных сцен. Но после стольких лет зависимости сможет ли она решиться на этот спасительный шаг?
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«Опасное задание»
На экранах с 16 августа
У пилота Шона Хаггерти (в исполнении Дэниэла Рэдклиффа) есть всего час, чтобы доставить незаконный груз наркокартеля, убедить киллера и агента из управления по борьбе с запрещенными веществами, что все идет по плану, и убедиться, что его жена выживет.
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«Аксель»
На экранах с 16 августа
Юный мотоциклист Майлз (в исполнении Алекса Нюстадтера) случайно находит новую военную разработку — гигантскую собаку-робота по имени Аксель. Обладая искусственным интеллектом следующего поколения, но с огромным сердцем верного пса, Аксель быстро становится лучшим другом парня. Но военные не намерены просто так отказаться от металлического зверя, который превзошел в развитии их самые смелые ожидания. История настоящей дружбы и преданности вышла на новый технологический уровень, но вечные законы жизни остались прежними: ты всегда в ответе за тех, кого приручил.
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Автор: Мария Мельникова
Фото: Kinopoisk.ru
Видео: Youtube.com / Русская Фильм Группа, Universal Pictures Russia, Kinologistika, Megogo Distribution