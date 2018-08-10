Исповедь содержанки, любовь под хиты ABBA и другие киноновинки недели

Сиквел мюзикла, в котором Донна (в исполнении Мерил Стрип) выдает замуж дочку Софи (в исполнении Аманды Сейфрид) и вспоминает молодость. Шоу продолжается! Герои возвращаются на солнечное побережье Греции, чтобы вновь петь, танцевать, смеяться и влюбляться!

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«Потерянное отражение: Исповедь содержанки»

На экранах с 16 августа