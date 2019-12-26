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Искусственные елки, домашний уют и салаты с майонезом: как россияне будут отмечать Новый год — 2020

В канун Нового — 2020 года аналитическая служба Рамблера изучила мнение россиян о том, что они ждут от праздника и как его встретят. Результаты исследований показали, что новогодние традиции у россиян крепки, как и само желание праздновать даже из последних сил.

Главный новогодний атрибут наряду с боем Курантов и обращением президента — наряженная елка. Вечное противостояние между поклонниками живых пахнущих елей и прагматичными владельцами искусственных заменителей уверенно выигрывают последние. Так, 64% россиян полагаются на проверенные временем искусственные елки, тогда как живая красавица будет только у 11% россиян. А вот почти четверть опрошенных вообще не наряжают елку.

Пока взрослые заняты нарезкой салатов под «Иронию судьбы», дети ждут визита Деда Мороза. К счастью, вера в доброго и мудрого дедушку с мешком игрушек в российских детях очень крепка — 81% родителей полагают, что их ребенок все еще верит в Деда Мороза.

Фото: vostock-photo

Более чем для половины опрошенных самым желанным местом отдыха на длинных новогодних праздниках будет диван — 55% проголосовали за домашний досуг. Только 5% россиян собираются уехать на все праздники за рубеж, 25% найдут развлечения в своем городе, тогда как 15% продолжат работать.

Для многих самым главным событием встречи Нового года является грандиозное застолье, подготовка к которому начинается еще с середины декабря. 69% опрошенных читателей Рамблера ответственно подходят к покупке продуктов, делая это заранее, тогда как 31% рисково пытаются купить все необходимые ингредиенты в самые последние дни перед Новым годом.

Фото: vostock-photo

На новогоднем столе может быть любой салат, если этот салат — оливье. Аналитическая служба Рамблера задала вопрос с капитанским результатом: «Вы любите оливье?» Только 5% опрошенных смогли признаться в нелюбви к легендарному салату, тогда как для 95% россиян оливье всегда желанный гость на празднике. Вторым традиционным новогодним салатом считается селедка под шубой — диетологи называют его крайне опасным и тяжелым для пищеварения блюдом. Но опрос показал, что 84% россиян к ужасу докторов не собираются отказываться от необычного слоеного салата. Только 16% не жалуют эту рыбно-майонезную закуску.

Любовь к майонезу стала настоящим бичом россиян. Опрос показал, что только 17% респондентов не скучают по майонезным салатам, тогда как 30% ждут Новый год именно затем, чтобы как следует заправить оливье любимым соусом. Главный новогодний деликатес — красная икра, выставленная на стол на бутербродах или тарталетках. Кто-то бережливо распоряжается одной маленькой зелёной баночкой икры, а кто-то выкладывает её толстым слоем на хлеб. Выяснилось, что 48% россиян едят икру только по праздникам, к которым относится и Новый год.

Фото: vostock-photo

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