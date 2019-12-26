Искусственные елки, домашний уют и салаты с майонезом: как россияне будут отмечать Новый год — 2020

Главный новогодний атрибут наряду с боем Курантов и обращением президента — наряженная елка. Вечное противостояние между поклонниками живых пахнущих елей и прагматичными владельцами искусственных заменителей уверенно выигрывают последние. Так, 64% россиян полагаются на проверенные временем искусственные елки, тогда как живая красавица будет только у 11% россиян. А вот почти четверть опрошенных вообще не наряжают елку.

Пока взрослые заняты нарезкой салатов под «Иронию судьбы», дети ждут визита Деда Мороза. К счастью, вера в доброго и мудрого дедушку с мешком игрушек в российских детях очень крепка — 81% родителей полагают, что их ребенок все еще верит в Деда Мороза.