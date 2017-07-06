Режиссер Алексей Сидоров завершил съемки военно-приключенческого фильма с Ириной Старшенбаум и Александром Петровым в главных ролях

Режиссер Алексей Сидоров, известный такими работами как «Бой с тенью» и «Бригада», завершил съемки военно-приключенческого фильма «Т-34», созданого при поддержке телеканала «Россия» и Фонда кино. В главных — Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, и другие актеры. Съемки «Т-34» начались 23 февраля. Часть из них прошла в Москве и окрестностях, часть — в Чехии. В работе над фильмом приняли участие 5 военно-исторических консультантов, под руководством которых было выстроено более 25 масштабных декораций.

«"Т-34" — наш самый крупный проект за последние пять лет. С Алексеем Сидоровым мы сняли вместе пять фильмов, и я считаю его одним из самых талантливых режиссеров и сценаристов в стране. Наша задача — сделать картину максимально динамичной, современной, ориентированной на разные аудитории, чтобы она получилась зрелищной — для молодежи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами — для людей старшего поколения. Мне кажется, у "Т-34" есть все, чтобы стать фильмом-событием», — считает генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. «Для меня "Т-34" — не просто безупречно придуманный приключенческий фильм. Мой дед — фронтовик, победа в Великой Отечественной войне — часть семейной истории. Из очень большого количества предложений я стал сопродюсером именно этого проекта — в том числе по личным мотивам. Конечно, сыграли роль и другие параметры — лучшие молодые артисты, первоклассная съемочная группа и огромный успешный опыт нашего партнера — компании "Марс Медиа"», — прокомментировал Леонард Блаватник, акционер «Амедиа Продакшн».

Действие происходит в 1941-м году: юный и бесшабашный Ивушкин вступает в неравный бой против танкового аса Ягера и в одиночку разбивает дюжину немецких танков, вопреки скептикам. Второй встречи Ивушкина и Ягера могло не быть, но судьба на войне умеет удивлять траекторией и каждому дарит свое. Одному — любовь, с которой ничего не страшно, другому — одержимость, которая гонит вперед, сжигая изнутри. В 1944-м году Ивушкин, находясь в плену, задумывает дерзкий побег. На легендарной «тридцатьчетверке» он бросает вызов Ягеру, его «пантерам» и своей судьбе.

«Т-34», снятый кинокомпаниями «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн», выйдет в прокат в 2018 году.