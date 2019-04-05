Гусева в роли охотницы на домового, «молодой отец» Паттинсон и другие звезды в киноновинках недели

«Домовой»
На экранах с 11 апреля
Молодая красавица-мама (в исполнении Екатерины Гусевой), ее семилетняя дочка и умный кот переезжают в новую квартиру в Москве, к большому неудовольствию прежнего жильца — Домового (в исполнении Сергея Чиркова), который давно держит обиду на весь мир и готовит людям всевозможные напасти. Однако вызов ему бросает злая колдунья. Отечественное фэнтези для всей семьи и любителей котиков.
Купить билеты на фильм можно будет здесь.
«Высшее общество»
На экранах с 11 апреля
К черной дыре отправляют космический корабль, экипаж которого — сплошь преступники, мужчины и женщины. Среди них есть Монте (в исполнении Роберта Паттинсона), который дал обет безбрачия, но его биоматериал все равно поместили в одну из узниц. С рождением девочки жизнь Монте меняется. Бескомпромиссная постановщица Клер Дени сняла социальную драму про человечество как ораву преступников на космическом корабле: продолжать род или позволить цивилизации прийти в упадок — извечный выбор, который приходится сделать каждому человеку.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Короткие волны»
На экранах с 11 апреля
Полнометражный режиссерский дебют актера Михаила Довженко с могучим актерским составом (Северия Янушаускайте, Алиса Хазанова, Евгений Гришковец, Владимир Мишуков, Ивар Калныньш и многие-многие другие). Это альманах увлекательных историй, имеющий одну общую тему — все они произошли на радио. Новелла «Шредер» основана на реальных событиях: слушателям прямого эфира предлагают уничтожить известное произведение современного искусства по итогам голосования. Герои новеллы «Переводчик» при помощи радио спасают свою любовь. «Игра в карты» — комедия положений на фоне радиоэфира, в котором обсуждают смену ролей мужчины и женщины в современном обществе. В социальной комедии «Радиорубка» жители маленького городка, где отключили интернет, пытаются изменить свою жизнь благодаря радиоэфиру. «Пока нет» — рассказ о настоящей любви в ситуации, когда счастливый финал невозможен…
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Миа и белый лев»
На экранах с 11 апреля
10-летняя Миа (в исполнении Дании Де Вильер) переезжает вместе с родителями из Лондона в Южную Африку. Здесь она встречает Чарли, белого львенка, который родился на ферме по разведению животных семейства кошачьих. Когда Миа достигает 14-летнего возраста, а Чарли становится великолепным взрослым львом, она узнает ужасную правду: ее отец решил продать льва охотникам. Отчаявшись, Миа решает сбежать вместе с Чарли. Съемки фильма продолжались три года, так что можно сказать, что исполнители главных ролей росли вместе со своими героями.
Купить билеты на фильм можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Youtube.com / HD Трейлеры, Kinologistika, Русский Репортаж