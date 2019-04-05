Гусева в роли охотницы на домового, «молодой отец» Паттинсон и другие звезды в киноновинках недели

Молодая красавица-мама (в исполнении Екатерины Гусевой), ее семилетняя дочка и умный кот переезжают в новую квартиру в Москве, к большому неудовольствию прежнего жильца — Домового (в исполнении Сергея Чиркова), который давно держит обиду на весь мир и готовит людям всевозможные напасти. Однако вызов ему бросает злая колдунья. Отечественное фэнтези для всей семьи и любителей котиков.

Купить билеты на фильм можно будет здесь.

«Высшее общество»

На экранах с 11 апреля