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Гусева в роли императрицы всея Руси, «любовница в отставке» Крус и другие звезды в киноновинках недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Лабиринты прошлого»

На экранах с 21 февраля

Крайне прохладно принятый на Каннском кинофестивале триллер иранского постановщика Асгара Фархади («Развод Надера и Симин»). Во время свадьбы пропадает ребенок, и разгадка этого исчезновения зарыта где-то в прошлом Лауры (в исполнении Пенелопы Крус) и Пако (в исполнении Хавьера Бардема), которые некогда были влюблены друг в друга. Им придется столкнуться лицом к лицу со своим прошлым, чтобы предотвратить непоправимое.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Тобол»

На экранах с 21 февраля

Россия, эпоха реформ Петра Великого (в исполнении Дмитрия Дюжева). На западе страны уже строится Санкт-Петербург и проводятся первые балы, а в тайге зарождающаяся империя крушит воеводское средневековье. Здесь перемешалось все: и веры, и народы. Особенно не дает покоя русским племя кочующих джунгаров. Юный гвардеец Иван Демарин (в исполнении Ильи Маланина) отправляется в Тобольск, где располагается в крепости, которую постоянно штурмуют кочевники. Здесь ему предстоит встретить свою первую настоящую любовь. Здесь же его втянут в опасную погоню воевод за чужим золотом. «Тобол» снят по мотивам одноименного романа Алексея Иванова — автора произведений «Географ глобус пропил» и «Сердца Пармы».

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Как приручить дракона 3»

На экранах с 21 февраля

Режиссер Дин ДеБлуа продолжает экранизировать цикл книг Крессиды Коуэлл, в которых смешались история взросления Иккинга, преодоление стереотипной вражды (между его соплеменниками и драконами), а также эффектные сражения на скандинавский манер. В третьей части саги, когда мир между викингами и драконами уже достигнут, угроза придет, как обычно, извне: сначала появится Белая Фурия (Беззубик-альбинос), а затем и целая ватага охотников на драконов. И жители деревни, разумеется, встанут на защиту давних врагов/новых друзей.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«30 безумных желаний»

На экранах с 21 февраля

Ипохондрик Келвин (в исполнении Эйсы Баттерфилда) подрабатывает грузчиком в аэропорту вслед за отцом и братом. Келвин влюблен в красивую стюардессу Иззи (в исполнении Нины Добрев), но его терзает боязнь всяких болезней. После очередного обследования у врача выясняется, что Келвин абсолютно здоров. Но чтобы рассеять страхи пациента и дать понять ему, каково это — действительно быть больным, врач направляет его в группу поддержки больных раком. Там Кэлвин знакомится с обаятельной девушкой Скай (в исполнении Мэйси Уильямс), у которой есть тридцать безумных предсмертных желаний. Чтобы утешить девушку, Келвин соглашается помочь ей их исполнить. Взамен Скай помогает ему наладить отношения с Иззи.

Купить билеты на фильм можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Kinopoisk.ru

Видео: Youtube.com / Capella Film, Central Partnership, Universal Pictures Russia, Megogo Distribution

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