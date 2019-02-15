Гусева в роли императрицы всея Руси, «любовница в отставке» Крус и другие звезды в киноновинках недели

Крайне прохладно принятый на Каннском кинофестивале триллер иранского постановщика Асгара Фархади («Развод Надера и Симин»). Во время свадьбы пропадает ребенок, и разгадка этого исчезновения зарыта где-то в прошлом Лауры (в исполнении Пенелопы Крус) и Пако (в исполнении Хавьера Бардема), которые некогда были влюблены друг в друга. Им придется столкнуться лицом к лицу со своим прошлым, чтобы предотвратить непоправимое.

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«Тобол»

На экранах с 21 февраля