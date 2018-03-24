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Громкие театральные премьеры, фотобиеннале и не только: куда сходить в апреле

О самых интересных, значимых и ярких событиях месяца, на которые уже сейчас можно строить планы и начинать сборы, расскажет Passion.ru.

Театр

«Муму»

Театр наций, 12-14 апреля

Самый непредсказуемый режиссер-художник Дмитрий Крымов дебютирует в Театре наций. На этот раз в основе его театрального сочинения — «Записки охотника» и «Муму» Тургенева. Это точно будет красиво (режиссер — негласный основатель целого течения «театр художника»), иронично, неожиданно. В спектакле играют муза Крымова Мария Смольникова и звезда СТИ Алексей Вертков (Воланд из «Мастера и Маргариты»).

«Фальстаф и принц Уэльский»

«Ленком», 14-15 апреля

Новый спектакль живой легенды — Марка Захарова. Зрителю обещан фарс на основе шекспировских трагедий и комедий. На этот спектакль стоит сходить ради фирменной сатирической интонации Захарова и актерских работ: главные роли исполняют Дмитрий Певцов, Сергей Степанченко и Александра Захарова.

«Любовь у трона»

Театр Вахтангова, 3 апреля

Пьеса «Любовь у трона» — о любви на фоне политики. Во сне, который императрица Екатерина Великая видит перед главным событием в своей жизни, к ней приходят воспоминания об отношениях с мужем Петром III. Каково это: испытывать страсть, когда вокруг — серьезные разговоры о судьбе России, — и от вашего решения зависит так много? Узнаете в театре.

«Школа жен»

Мастерская Петра Фоменко, 28 апреля

Какой должна быть идеальная жена и как можно этого от нее добиться? В удивительной и смешной комедии — спектакле, поставленной по одноименной пьесе французского драматурга Жан-Батиста Мольера — как раз об этом и рассказывается.

Кино

«Мария Магдалина»

В прокате с 5 апреля

Рассказ известного режиссера Гарта Дэвиса об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. По сюжету фильма, бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария (в исполнении Руни Мары) оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета (Хоакин Феникс). Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.

«Тренер»

В прокате с 19 апреля

Данила Козловский пробует себя в качестве режиссера — это надо видеть. Актер также сыграет главную роль в этой спортивной драме. По сюжету фильма футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. Не справившись с чувством вины, спортсмен покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

«Опасный бизнес»

В прокате с 19 апреля

Оскароносной красавице Шарлиз Терон всегда особенно удавались роли роковых блондинок, ради которой мужчины готовы на все — даже на преступление. В новом фильме «Опасный бизнес» она играет роль именно такой женщины. Однажды одному из подчиненных героини Шарлиз становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании, но удастся ли ему это? Узнаете в кино!

«Такси-5»

В прокате с 26 апреля

Продолжение популярной кинофраншизы, снятое спустя целых 11 лет после «Такси-4». Правда, в главных ролях мы увидим уже других актеров, а не полюбившихся всему миру Сами Насери и Фредерика Дифенталя. Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari.

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