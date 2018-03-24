Громкие театральные премьеры, фотобиеннале и не только: куда сходить в апреле

Оскароносной красавице Шарлиз Терон всегда особенно удавались роли роковых блондинок, ради которой мужчины готовы на все — даже на преступление. В новом фильме «Опасный бизнес» она играет роль именно такой женщины. Однажды одному из подчиненных героини Шарлиз становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании, но удастся ли ему это? Узнаете в кино!

«Такси-5»

В прокате с 26 апреля