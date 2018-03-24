Громкие театральные премьеры, фотобиеннале и не только: куда сходить в апреле
Театр
«Муму»
Театр наций, 12-14 апреля
Самый непредсказуемый режиссер-художник Дмитрий Крымов дебютирует в Театре наций. На этот раз в основе его театрального сочинения — «Записки охотника» и «Муму» Тургенева. Это точно будет красиво (режиссер — негласный основатель целого течения «театр художника»), иронично, неожиданно. В спектакле играют муза Крымова Мария Смольникова и звезда СТИ Алексей Вертков (Воланд из «Мастера и Маргариты»).
«Фальстаф и принц Уэльский»
«Ленком», 14-15 апреля
Новый спектакль живой легенды — Марка Захарова. Зрителю обещан фарс на основе шекспировских трагедий и комедий. На этот спектакль стоит сходить ради фирменной сатирической интонации Захарова и актерских работ: главные роли исполняют Дмитрий Певцов, Сергей Степанченко и Александра Захарова.
«Любовь у трона»
Театр Вахтангова, 3 апреля
Пьеса «Любовь у трона» — о любви на фоне политики. Во сне, который императрица Екатерина Великая видит перед главным событием в своей жизни, к ней приходят воспоминания об отношениях с мужем Петром III. Каково это: испытывать страсть, когда вокруг — серьезные разговоры о судьбе России, — и от вашего решения зависит так много? Узнаете в театре.
«Школа жен»
Мастерская Петра Фоменко, 28 апреля
Какой должна быть идеальная жена и как можно этого от нее добиться? В удивительной и смешной комедии — спектакле, поставленной по одноименной пьесе французского драматурга Жан-Батиста Мольера — как раз об этом и рассказывается.
Кино
«Мария Магдалина»
В прокате с 5 апреля
Рассказ известного режиссера Гарта Дэвиса об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. По сюжету фильма, бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария (в исполнении Руни Мары) оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета (Хоакин Феникс). Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.
«Тренер»
В прокате с 19 апреля
Данила Козловский пробует себя в качестве режиссера — это надо видеть. Актер также сыграет главную роль в этой спортивной драме. По сюжету фильма футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. Не справившись с чувством вины, спортсмен покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
«Опасный бизнес»
В прокате с 19 апреля
Оскароносной красавице Шарлиз Терон всегда особенно удавались роли роковых блондинок, ради которой мужчины готовы на все — даже на преступление. В новом фильме «Опасный бизнес» она играет роль именно такой женщины. Однажды одному из подчиненных героини Шарлиз становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании, но удастся ли ему это? Узнаете в кино!
«Такси-5»
В прокате с 26 апреля
Продолжение популярной кинофраншизы, снятое спустя целых 11 лет после «Такси-4». Правда, в главных ролях мы увидим уже других актеров, а не полюбившихся всему миру Сами Насери и Фредерика Дифенталя. Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari.