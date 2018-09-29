Грандиозное шоу Светланы Лободы, нашумевшая выставка авангардистов и не только: куда сходить в октябре

Кино
«На районе»
На экранах с 4 октября
Вова (в исполнении Данилы Козловского) и его лучший друг Киса (в исполнении Ильи Маланина) зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Звезда родилась»
На экранах с 4 октября
Кантри-музыкант Джексон Мейн (в исполнении Брэдли Купера), чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли (в исполнении Леди Гаги). Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
На экранах с 11 октября
В здании отеля собрались неприветливый священник, певица Дарлин, энергичный продавец пылесосов и подозрительная девушка с Юга. Вместе с ними ночь в отеле проводит молодой консьерж. Каждому из них есть что скрывать, и у каждого из них будет шанс искупить прошлые грехи. Но ситуация только осложняется, когда в «Эль Рояль» появляется зловещий, но обаятельный лидер культа, желающий получить свое.
«Человек, который удивил всех»
На экранах с 25 октября
Главный герой — честный, порядочный, сибирский егерь (в исполнении Евгения Цыганова) — узнает, что смертельно болен и жить ему осталось всего два месяца. Ничего не говоря своим близким, он решает обмануть смерть самостоятельно, полностью изменив свою личность.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Концерты
Jack White
Москва, Adrenaline Stadium, 1 октября
«Последний герой гитары» (как недавно назвал его в своей статье журнал Rolling Stone) Джек Уайт даст единственное шоу в московском клубе Adrenaline Stadium. Легенда альтернативной сцены, обладатель едва ли не всех мыслимых музыкальных наград посетит Россию в рамках первого за четыре года мирового турне в поддержку нового альбома «Boarding House Reach».
Первый сольный лонгплей Уайта со времен супер-успешного «Lazaretto» (2014) еще больше поляризовал гильдию критиков, заставил встрепенуться поклонников беспощадных риффов The White Stripes и, несомненно, рекрутировал Джеку новую армию фанатов. С присущим ему нонконформизмом Уайт записал пластинку очень разных песен, где любой меломан найдет для себя треки, которые будет еще долго слушать на повторе.
Digital 21 + Stefan Olsdal
Екатеринбург, «Дом печати», 10 октября, Санкт-Петербург, Opera, 11 октября, Москва, Pluton, 12 октября
Это новый проект электронного продюсера Мигеля Лопеса Мора и Стефана Олсдала, одного из основателей и бессменных участников группы Placebo. Давние друзья, мультиинструменталисты Мигель и Стефан, сошлись на почве интереса к синтезу электроники, рока и классической музыки и записали свой первый альбом, находясь в разных городах и странах — Мигель в Мадриде, а Стефан в студии в Лондоне.
«Процесс создания музыки на расстоянии позволил ей проделать интересное путешествие, — рассказывает Стефан. — Ты словно отправляешь каждый трек на орбиту и затем медленно возвращаешь его, покрытым космической пылью, обратно на Землю». Изначально треки задумывались инструментальными, но позднее к работе над ними были привлечены вокалистки из Китая, Японии, Исландии и Франции. «Вокал добавил определенную теплоту музыке, эти голоса — словно путешествие по разным частям планеты», — говорит Мигель.
LOBODA
Москва, Crocus City Hall, 25, 26 и 28 октября
Loboda — самое яркое явление на современной сцене. Эта артистка диктует не только музыкальное направление, стиль и манеру исполнения, но и последние тенденции в мире шоу-бизнеса. Каждый сингл с альбома «H2LO», ставшего уже дважды платиновым, бьет рекорды продаж в iTunes, видеоклипы набирают десятки миллионов просмотров в YouTube, а сама Светлана второй год подряд становится певицей №1 среди интернет-пользователей по версии «Яндекс.Музыки».
В рамках своего двухчасового концертного шоу (режиссером которого по традиции стала продюсер артистки Нателла Крапивина в компании с лучшими художниками страны) Loboda делает ставку на новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений и на драматургию, которая лежит в основе каждого номера. Вместе с певицей будет работать ее бессменная команда из 20 человек: музыканты, балет, бэк-вокал. В программе вечера заявлены хиты, премьеры песен и приглашенные гости.
«Би-2»
Москва, СК «Олимпийский», 27 октября
Рок-дуэт «Би-2» снова представит свой новый альбом «Горизонт событий» в Москве — теперь в «Олимпийском»! Шоу станет еще более зрелищным и масштабным — и дело не только в размере площадки, которая в этот раз сможет вместить более 20 тысяч поклонников «Би-2».
Специально для московского шоу в «Олимпийском» готовится обновленная сценография и новый видео-ряд, который будет транслироваться на уникальном поворотном экране, спроектированном и созданном специально для тура «Горизонт событий». И конечно, зрителей московского концерта, как всегда, ждет качественный живой звук и космическое световое шоу, разработанное специально для группы.