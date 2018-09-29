Грандиозное шоу Светланы Лободы, нашумевшая выставка авангардистов и не только: куда сходить в октябре

Вова (в исполнении Данилы Козловского) и его лучший друг Киса (в исполнении Ильи Маланина) зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?

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«Звезда родилась»

На экранах с 4 октября