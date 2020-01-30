Модное фрик-шоу Готье в Москве, AFP на «Розе Хутор», Харли Квинн в кино и другие самые яркие события февраля
Кино
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
На экранах с 6 февраля
Независимая постановщица Кэти Янь («Мертвые свиньи») постарается сделать киновселенную DC великой снова, рассказав историю супергероинь и примкнувшей к ним Харли Квинн (в исполнении Марго Робби) в борьбе с коварным бизнесменом из Готэма (в исполнении Эвана МакГрегора). Несмотря на провал «Отряда самоубийц», героиню Робби все еще берут на щит, а поддерживать ее будут героини Мэри Элизабет Уинстед (Охотница), Рози Перес (Рене Монтойя), Джурни Смоллетт-Белл (Черная канарейка) и Эллы Джей Баско (Кассандра Кейн). Купить билеты на фильм уже можно здесь.
«Скандал»
На экранах с 13 февраля
Фото: kinopoisk.ru
«Утреннее шоу» продолжается, но теперь на большом экране: картина Джея Роуча («Трамбо») рассказывает про реальные события, случившиеся в 2016 году на телеканале Fox News, когда сотрудница (в исполнении Николь Кидман) медиаимперии Роджера Айлса вместе с коллегами (в исполнении Марго Робби и Шарлиз Терон) разоблачили своего босса и начали борьбу против сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку внутри компании. Купить билеты на фильм уже можно здесь.
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
На экранах с 20 февраля
Врачу-ветеринару доктору Дулиттлу (в исполнении Роберта Дауни-мл.), обладающему даром общения с животными, придется забыть о затворническом образе жизни ради спасения юной королевы (в исполнении Джесси Бакли). Ему предстоит отправиться в далекое путешествие за редким лекарством и сразиться со множеством врагов.
«Опасная роль Джин Сиберг»
На экранах с 27 февраля
Фото: kinopoisk.ru
Конец 1960-х. Красавица-актриса Джин Сиберг (в исполнении Кристен Стюарт), любимица французской «новой волны», возвращается в Лос-Анджелес. От предложений новых ролей нет отбоя, она — новая икона Голливуда. Но внезапный головокружительный роман с лидером партии «Черные пантеры» делает Джин мишенью спецслужб. Круглосуточная слежка ФБР и провокации грозят разрушить не только ее карьеру, но и жизнь.
Концерты
Manizha
Москва, 2 февраля, Crocus City Hall
Фото: crocus-hall.ru
Manizha — артист нового поколения, которая привлекла к себе внимание публики необычными короткими музыкальными видеоколлажами в Instagram. Отказавшись от контрактов, которые ей предлагали крупные музыкальные лейблы, и решив самостоятельно определять путь развития карьеры, Manizha всего за несколько лет сотворила настоящую революцию.
Бонни Тайлер
Москва, 13 февраля, Кремлевский дворец
Фото: Global Look Press
Бонни Тайлер — пожалуй, самая известная и почитаемая из британских рок-певиц на всем пост-советском пространстве. Ее синглы It's A Heartache, Total Eclipse Of The Heart, Holding Out For A Hero признаны одними из самых продаваемых всех времен. Песни певицы, по оценкам мировой музыкальной критики, считаются самыми цитируемыми. Теперь у нашей публики есть возможность лично побывать на ее концертах, которые во всем мире имеют репутацию самых зрелищных и волнующих по своей эмоциональности. Живая легенда едет в Россию с большим юбилейным туром в поддержку нового альбома Between The Earth And The Stars («Между землей и звездами»), который признан критиками одним из самых лучших альбомов Бонни Тайлер. И это правда, ведь в записи альбома приняли участие даже такие великие музыканты, как Род Стюарт и Клифф Ричард. На концерте публику ждут новые боевики и, конечно, все лучшие песни Тайлер.
Jony
Москва, 14 февраля, Arena by Soho Family
Быстро набирающий популярность талантливый певец, автор хитов «Френдзона», «Звезда» и «Аллея», Jony выступит в Москве с сольным концертом. Искренние душевные тексты, оригинальная манера исполнения помогли ему прославиться в соцсетях и завоевать многотысячную армию поклонников. Теперь и у вас есть возможность услышать его песни вживую – в День святого Валентина.
Шура Кузнецова
Москва, 20 февраля, Crystal Hall
Фото: пресс-служба
Шура Кузнецова — российский музыкант, автор-исполнитель. С 2015 года она выпустила четыре студийных альбома. Среди самых известных ее песен: «Молчи и обнимай меня крепче», «Я, как моя музыка», «Московскому мальчику» и «Воздух». Шура участвовала в проекте «Голос» и первом в России иммерсивном концерте, который прошел в Московском Доме Музыки в 2018 году.
В московском клубе Crystal Hall певица представит новый альбом «Пробуждение», который стал результатом двух лет напряженной творческой работы. Вместе с ней выступят 12 музыкантов с мощным электронным лайвом. Также гостей ждет световое шоу от команды PANTERA. Билеты на концерт уже сейчас можно купить на сайте.
Limp Bizkit
Краснодар, 16 февраля, ДС «Олимп»; Екатеринбург, 18 февраля, Екатеринбург-Экспо; Санкт-Петербург, 20 февраля, СК «Юбилейный»; Москва, 22 февраля, ДС «Мегаспорт»
Фото: Global Look Press
Монстры современной альтернативной сцены Limp Bizkit посетят сразу четыре города в России зимой 2020 года. Группа славится своей сумасшедшей энергетикой, которая разносит площадки в клочья! История их ошеломляющего, фактически, мгновенного успеха началась в 1994 году в Джексонвилле, штат Флорида. Они стали известны жесткой тематикой песен, агрессивной манерой исполнения Фреда Дерста, звуковыми экспериментами и устрашающим сценическим образом Уэса Борланда, а также детально разработанными и эффектными концертными выступлениями. Их невероятные шоу — декорации в духе научной фантастики, а брейкдансеры принесли им огромную популярность.
Группа трижды номинировалась на премию «Грэмми» и продала более 40 миллионов копий альбомов по всему миру. Это будет сумасшедший выброс энергии на танцполе: в 2020-м году Limp Bizkit покажут в России шоу высочайшего уровня.
Шоу и мероприятия
Ледовое шоу олимпийских чемпионов в Доброграде
Доброград (Владимирская область), 1 февраля
Премьера ледового шоу олимпийских чемпионов: представление станет продолжением серии фестивалей фигурного катания, проходящих под творческим руководством Ирины Слуцкой на территории Доброграда. Площадкой традиционно станет каток на глади лесного озера.
Хедлайнером шоу 2020 года станет Алина Загитова. Выступление олимпийской чемпионки станет подарком Доброграда всем гостям шоу: ее имя долгое время держалось в секрете и стало известно только в новогодние каникулы. Продюсер шоу, Ирина Слуцкая, в заявлении в социальных сетях пообещала «взорвать площадку звездным составом». Список участников шоу в Доброграде постоянно дополняется новыми именами. К Алине Загитовой присоединятся: Елизавета Туктамышева (чемпионка мира и Европы 2015 года), Евгения Тарасова и Владимир Морозов (серебряные призеры Олимпиады 2018, двукратные чемпионы Европы (2015, 2016), трехкратные призеры чемпионата мира (2017, 2018, 2019), Иван Букин и Александра Степанова (призеры чемпионата Европы (2015, 2018). Из ранее заявленных спортсменов, которые также подтвердили свое участие: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин (олимпийские чемпионы 2006, двукратные чемпионы мира (2004, 2005), пятикратные чемпионы Европы (2002-2006), Максим Ковтун (призер чемпионата Европы (2015-2017), двукратный серебряный призер командного чемпионата мира (2015, 2017).
По словам Ирины Слуцкой, Доброград выбран площадкой неслучайно: «В России выступления на льду настоящего озера проходят только здесь, в Доброграде. Однажды я сама каталась на озере в швейцарском Давосе. Именно поэтому пришла в голову идея попробовать сделать в Доброграде то же самое: это место, действительно, уникально, красиво и ничем не хуже швейцарских гор».
Jean Paul Gaultier Fashion Freak Show
Москва, 6-9, 11 февраля, МДМ
Остроконечные бюстгальтеры и мужские юбки, костюмы для Мадонны и Милен Фармер, фильмы Педро Альмодовара и Питера Гринуэя, слом стереотипов и разрушение границ – все это объединяет одно культовое имя - Жан-Поль Готье. Эксцентричный, скандальный, провокационный, остроумный, L’enfant terrible высокой моды приезжает в Россию и привозит с собой свое Fashion Freak Show. Премьера его состоялась в сентябре 2018 в кабаре «Фоли-Бержер» и стала беспрецедентной как для парижских подиумов, так и для подмостков. Удивительная смесь танцевального ревю и модного показа, под музыку от диско до панка, с участием актеров, танцовщиков, артистов цирка - постановка представляет собой своего рода исповедь Жан-Поля Готье. Специально для нее кутюрье создал сотни костюмов.
В команде создателей Fashion Freak Show - лучшие из лучших. Например, режиссер и со-директор Тони Маршалл, хореограф Мадонны Марион Мотин, композитор и музыкальный продюсер Нил Роджерс, многократный лауреат премии Грэмми. И конечно, сам Жан-Поль Готье – автор идеи, сценарист, режиссер, художник, дизайнер костюмов и одновременно главный герой.
Big Love Show
Санкт-Петербург, 7 февраля, Ледовый дворец; Москва, 8 февраля, ВТБ Арена; Екатеринбург, 9 февраля, «Екатеринбург-Экспо»; Казань, 9 февраля, «Татнефть Арена»
Фото: пресс-служба
В год своего 20-летия Love Radio в 12-й раз объединит десятки тысяч слушателей со всей страны на незабываемом празднике. Твои любимые звезды и самые громкие хиты Love Radio! Не упусти шанс попасть на самое ожидаемое событие года.
В 2020 году невероятный Weekend Big Love Show объединит четыре города:
7 февраля. Санкт-Петербург: Дима Билан, Полина Гагарина, Artik & Asti, Егор Крид, Zivert, JONY, Ёлка, Rauf & Faik, Мари Краймбрери, Мот, HammAli & Navai, Ханна, Звонкий, Burito, Юлианна Караулова, NЮ и другие.
8 февраля. Москва: Дима Билан, Полина Гагарина, Тимати, Zivert, LOBODA, Artik & Asti, Егор Крид, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Rauf & Faik, Мот, Ёлка, JONY, Burito, Юлианна Караулова, HammAli & Navai, Звонкий, Ханна, NЮ, NOLA и другие.
Фото: пресс-служба
9 февраля. Екатеринбург: Макс Барских, Дима Билан, Artik & Asti, Ёлка, Мот, Звонкий, JONY, Andro, Elman и другие.
9 февраля. Казань: Полина Гагарина, Тимати, Zivert, Сергей Лазарев, Burito, Мари Краймбрери, Natan, Ханна, NOLA и другие.
Устроим вместе горячий дэнс на Big Love Show 2020 — будет жарко не по сезону! Будет круто, масштабно и громко! Подробности на сайте.
Фестиваль Termitory
Сочи, курорт «Роза Хутор», 7-9 февраля
Фестиваль Termitory – мероприятие, где каждый гость сможет почувствовать себя «в своей тарелке», даже если никогда ранее не стоял на доске, приобщиться к культуре сноубординга и весело провести время в компании единомышленников. Весь уикенд будет открыта школа сноубординга, где представители Российской Федерации сноуборда – профессиональные райдеры и участники Олимпийских Игр - научат каждого желающего стоять на доске, дадут мастер-классы для тех, кто уже уверенно чувствует себя как на трассах, так и на трамплинах в сноу-парке.
Музыкальными хедлайнерами уикенда станет группа Cream Soda – одна из самых популярных и самобытных групп российского шоу-бизнеса, авторы хита «Никаких больше вечеринок». Также на фестивале выступит молодой хип-хоп исполнитель MC Сенечка, выпустивший дебютный альбом в 2019 году в духе старой школы и быстро завоевавший молодую аудиторию.
Concord Orchestra. Танго страсти Астора Пьяццоллы
Москва, 16 февраля, Кремлевский дворец
Симфонический оркестр Concord Orchestra приглашает вас на свое новое не имеющее аналогов праздничное шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы». Новое шоу посвящается Дню всех влюбленных. В этом музыкально-танцевальном проекте сливается в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки Астора Пьяццоллы. В шоу будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии и, конечно же, эмоций. Благодаря уникальности этого сочетания и появилось потрясающее по своей красоте праздничное шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» с невероятно яркими танцевальными номерами и прекрасной музыкой танго.
Для всех зрителей в красных нарядах приготовлены специальные праздничные подарки. Ваш наряд может содержать красный цвет — красное платье или красный шарф, красная блуза или красные туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных красочных нарядах.
Новое Радио Awards
Москва, 21 февраля, ВТБ Арена
«Новое Радио» меняет стереотип о российских музыкальных премиях: 21 февраля остоится качественно новое событие в развлекательной индустрии – «Новое Радио Awards». Церемония вручения наград лучшим исполнителям пройдет в обновлённом формате – хедлайнерами шоу станут три артиста, которые неизменно собирают многотысячные залы. Самый популярный в стране рэпер Баста, культовая группа «Руки Вверх» и провокационный рейв-проект Little Big выступят на церемонии «Нового Радио» с большими концертными программами. Также на сцену выйдут и другие яркие представители российской сцены, среди которых главные номинанты премии «Новое Радио Awards». В ходе церемонии награды получат топовые артисты, чьи песни на протяжении года занимали верхние строчки хит-парада радиостанции.
«Новое Радио» уже три года награждает самых востребованных представителей российского шоу-бизнеса. Среди тех, кто был удостоен статуэток в виде символа премии – «Золотой Сирены» – Полина Гагарина, Дима Билан, Макс Барских, Елена Темникова, Loc Dog, Елка, Эмма М, Maruv, Мари Краймбрери и другие популярные хитмейкеры.
Alfa Future People Snow Edition
Сочи, курорт «Роза Хутор», 28 февраля - 1 марта
Фото: пресс-служба
С 28 февраля по 1 марта на курорте «Роза Хутор» при поддержке Альфа-Банка пройдет Alfa Future People Snow Edition — главный зимний фестиваль современной музыки. Помимо насыщенного лайнапа гостей AFP Snow Edition ждет уют и заснеженные склоны горнолыжного курорта «Роза Хутор». На фестивале каждый найдет свое — музыка будет играть сразу на нескольких сценах. Главная сцена, где в первый день выступят Лирой Торнхилл, Eskei83 и Ocean Wisdom, расположится в концертном зале «Роза Холл». В ночь с субботы на воскресенье там же откроется тематический танцпол Techno Stage. Для тех, кто настроен на более размеренный отдых, днем в ресторане «Берлога» будет работать apres-ski зона с dj-сетами.
Напомним, AFP Snow Edition — уникальное сочетание танцев под сеты звезд мировой электронной музыки, потрясающих видов, кристально чистого воздуха и горнолыжных трасс. Вход на дневную программу фестиваля будет осуществляться по ски-пассам «Роза Хутор», а чтобы попасть на главную сцену и Techno Stage, нужно купить билеты на сайте Alfa Future People. Там же доступны пакетные предложения: они включают билеты на фестиваль и проживание на «Розе Хутор». Билеты можно приобрести на сайте.