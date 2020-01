Модное фрик-шоу Готье в Москве, AFP на «Розе Хутор», Харли Квинн в кино и другие самые яркие события февраля

Бонни Тайлер — пожалуй, самая известная и почитаемая из британских рок-певиц на всем пост-советском пространстве. Ее синглы It's A Heartache, Total Eclipse Of The Heart, Holding Out For A Hero признаны одними из самых продаваемых всех времен. Песни певицы, по оценкам мировой музыкальной критики, считаются самыми цитируемыми. Теперь у нашей публики есть возможность лично побывать на ее концертах, которые во всем мире имеют репутацию самых зрелищных и волнующих по своей эмоциональности. Живая легенда едет в Россию с большим юбилейным туром в поддержку нового альбома Between The Earth And The Stars («Между землей и звездами»), который признан критиками одним из самых лучших альбомов Бонни Тайлер. И это правда, ведь в записи альбома приняли участие даже такие великие музыканты, как Род Стюарт и Клифф Ричард. На концерте публику ждут новые боевики и, конечно, все лучшие песни Тайлер.

Москва, 14 февраля, Arena by Soho Family