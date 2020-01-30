Модное фрик-шоу Готье в Москве, AFP на «Розе Хутор», Харли Квинн в кино и другие самые яркие события февраля

Шура Кузнецова — российский музыкант, автор-исполнитель. С 2015 года она выпустила четыре студийных альбома. Среди самых известных ее песен: «Молчи и обнимай меня крепче», «Я, как моя музыка», «Московскому мальчику» и «Воздух». Шура участвовала в проекте «Голос» и первом в России иммерсивном концерте, который прошел в Московском Доме Музыки в 2018 году.

В московском клубе Crystal Hall певица представит новый альбом «Пробуждение», который стал результатом двух лет напряженной творческой работы. Вместе с ней выступят 12 музыкантов с мощным электронным лайвом. Также гостей ждет световое шоу от команды PANTERA. Билеты на концерт уже сейчас можно купить на сайте.

Limp Bizkit

Краснодар, 16 февраля, ДС «Олимп»; Екатеринбург, 18 февраля, Екатеринбург-Экспо; Санкт-Петербург, 20 февраля, СК «Юбилейный»; Москва, 22 февраля, ДС «Мегаспорт»