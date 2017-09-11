Отличная новость: в 2018 году будет на один выходной больше, чем в прошлом

Сегодня, 18 сентября, Российская трехсторонняя комиссия (РТК) одобрила предложения о переносе выходных дней в 2018 году, сообщает информационное агентство «ТАСС». Все сложилось удачно: новогодние каникулы продлятся 10 дней, а в целом мы все будем отдыхать на один день дольше, чем в прошлом году.

Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года и составят, как упоминалось ранее, 10 дней, тогда как в 2017 году мы отдыхали на один день меньше.

Мини-каникулы можно будет устроить, присоединив пару дней к праздникам в честь Дня Защитника Отечества — с 23 по 25 февраля. Еще дольше продлятся праздники в честь Международного женского дня — с 8 по 11 марта.

Майские праздники будем отмечать с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая. В июне нас ждут выходные с 10 по 12 число, а в ноябре — 3-го по 5-е.