График праздников и новогодние каникулы: как россияне будут отдыхать в 2018 году
Сегодня, 18 сентября, Российская трехсторонняя комиссия (РТК) одобрила предложения о переносе выходных дней в 2018 году, сообщает информационное агентство «ТАСС». Все сложилось удачно: новогодние каникулы продлятся 10 дней, а в целом мы все будем отдыхать на один день дольше, чем в прошлом году.
Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года и составят, как упоминалось ранее, 10 дней, тогда как в 2017 году мы отдыхали на один день меньше.
Мини-каникулы можно будет устроить, присоединив пару дней к праздникам в честь Дня Защитника Отечества — с 23 по 25 февраля. Еще дольше продлятся праздники в честь Международного женского дня — с 8 по 11 марта.
Майские праздники будем отмечать с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая. В июне нас ждут выходные с 10 по 12 число, а в ноябре — 3-го по 5-е.
Те, кто много работает, должны качественно отдыхать. «Самой трудолюбивой страной мира является Мексика, в которой работают 2246 часов в год. На втором месте по трудоголизму — соседняя Коста-Рика (2230 часов). Замыкает тройку стран-трудоголиков Южная Корея с 2113 рабочими часами в год. На четвертом месте Греция — 2042 часа в год. На пятом месте — чилийцы с 1988 часами в год. Следом за чилийцами идет Россия (1978 часов в год)», — приводит «Российская Газета» результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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