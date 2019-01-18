Глюк’оZa в роли очаровательной интриганки, «последний романтик» Макконахи и другие звезды в киноновинках недели

В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубинштейном (в исполнении Александра Реввы) и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.

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«Море соблазна»

На экранах с 24 января