Глюк’оZa в роли очаровательной интриганки, «последний романтик» Макконахи и другие звезды в киноновинках недели

«Бабушка легкого поведения-2: Престарелые мстители»
На экранах с 24 января
В продолжении популярной комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубинштейном (в исполнении Александра Реввы) и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ — организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.
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«Море соблазна»
На экранах с 24 января
Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска, — стихия Бейкера Дилла (в исполнении Мэттью Макконахи). Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…
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«BEEF: Русский хип-хоп»
На экранах с 24 января
Рэпер Рома Жиган еще в начале 2010-х принялся разговаривать со знакомыми на камеру, чтобы узнать, как на самом деле звучит «голос улиц». К моменту премьеры картины уже случился исторический баттл Оксимирона и Гнойного, рэп официально стал главной молодежной музыкой прямо сейчас (и может, даже уже начал уступать пьедестал чему-то еще), но задача разобраться в истории отечественной хип-хоп-культуры от этого не стала менее актуальной. Тем более что в главных ролях выступят более сотни важных рэперов: Баста, Оксимирон, Децл, «Каста», Скриптонит, Птаха, Гуф, Noize MC, Тимати и далее по списку.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Зеленая книга»
На экранах с 24 января
Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант (в исполнении Махершалы Али) нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони Болтун (в исполнении Вигго Мортенсена) — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.
Купить билеты на фильм можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / ВОЛЬГА, Русская Фильм Группа, HD Трейлеры