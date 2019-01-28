Главный фаворит «Оскара» в кино, нашумевшая выставка «Архип Куинджи» и другие события февраля, которые нельзя пропустить

Кино
«Последнее испытание»
На экранах с 7 февраля
Три года назад «Училка», вольно переосмыслившая «Последний урок» с Изабель Аджани, скандально отметилась на выборгском кинофестивале «Окно в Европу». Из-за слабого конкурса жюри вручило главный приз не самому фильму, а актрисе Ирине Купченко, которая филигранно сыграла осатаневшую школьную учительницу, взявшую в заложники учеников 11 «А». События сиквела, сделанного по тем же лекалам, что и оригинал, но с оглядкой на «Норд-Ост», происходит спустя три года. Выпускники 11 «А» собираются вместе со своей, теперь уже ненаглядной, учительницей Аллой Николаевной (в исполнении Купченко) в ДК «Мир» на постановку мюзикла «Ромео и Джульетта», в котором задействован один из выпускников. Там же оказывается еще один класс под руководством героини Ирины Алферовой, однако насладиться спектаклем им не удается: здание быстро захватывают террористы. И пока Алла Николаевна ведет отвлеченные философские споры с преступниками, на помощь заложникам спешит ее ученик, бравый спецназовец Кадышев (в исполнении Андрея Мерзликина).
Купить билеты на фильм можно будет здесь.
«Месть Лиззи Борден»
На экранах с 7 февраля
Основано на реальных событиях. 4 августа 1892 года усадьба семьи Борден огласилась пронзительными криками. Служанка обнаружила главу семейства и его жену плавающими в лужах крови. Кто-то нанес обоим десятки ударов топором. Следов ограбления не нашли, и основной подозреваемой стала Лиззи (в исполнении Кристен Стюарт), девушка, чьи отец и мачеха были убиты так жестоко. В ходе одного из самых известных процессов в истории правосудия, несмотря на неопровержимые доказательства вины Лиззи, присяжные ее оправдали, и она вышла из тюрьмы. Со временем имя Лиззи Борден стало нарицательным — так называют женщин-убийц, использовавших в качестве орудия топор.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Власть»
На экранах с 21 февраля
Режиссер «Игры на понижение» Адам МакКей продолжает выступать в жанре «солидный фильм на «Оскар» и снял байопик про Дика Чейни с целой армией известных артистов — от Кристина Бейла и Эми Адамс до Стива Кэрелла и Сэма Рокуэлла в роли Джорджа Буша-млладшего. Вместо припадочного монтажа и пояснительных вставок в этот раз, видимо, будет очень много пластического грима.
Купить билеты на фильм можно будет здесь.
«Любовницы»
На экранах с 28 февраля
Три обычные москвички — медсестра, студентка и актриса — случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими мужчинами, которые оказались связаны узами брака. Для начала девушки решают отомстить своим бывшим. Но, когда цель достигнута, у подруг появляется идея: используя свою смекалку и артистические способности, помогать таким же, как они, сестрам по несчастью выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать двуличных любовников. Ведь таких, как они, — тысячи…
Купить билеты на фильм можно будет здесь.
Проект «Кинопоэзия»: «Четыре идеальных свидания»
2, 9, 16 и 23 февраля
В течение всего месяца по выходным в семи городах России пройдет уникальный арт-проект Анатолия Белого, получивший название «Четыре идеальных свидания». Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Белгорода, Калининграда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода смогут необычно провести свои свидания, посетив специальные киносеансы. Только в феврале каждый уикенд в кинотеатрах этих городов будет представлен новый сборник кинопоэзии. Это уникальный жанр в пространстве современного искусства, демонстрирующий интерпретацию известных поэтических произведений на языке кино.
Каждый февральский уикенд зрителям будут представлены запоминающиеся мини-фильмы, в которых снялись именитые представители актерской профессии. Читать стихи любимых авторов будут: Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Максим Виторган, Мария Миронова, Агния Кузнецова, сам Анатолий Белый и другие известные актеры театра и кино.
«Четыре идеальных свидания» — это романтичная встреча с близким человеком в кино и, конечно же, любимые произведения разных эпох русской поэзии.
Узнать расписание киносеансов и купить билеты online можно здесь.
Концерты
Дэвид Духовны
Москва, 7 февраля, ГлавClub Green Concert; Санкт-Петербург, 8 февраля, «Космонавт»
Музыкальное творчество Дэвида Духовны — это яркая смесь блюза, кантри и рока, которая точно придется по вкусу каждому ценителю хорошей, качественной музыки в исполнении великого актера. Вас ждет прекрасный творческий вечер в компании бессменного агента Фокса Малдера и харизматичного Хэнка Муди. Приезд Дэвида Духовны в Москву и Санкт-Петербург обещает стать одним из самых значимых и ярких событий 2019 года в российском шоу-бизнесе!
Дэвид Духовны — актер, сценарист, писатель, продюсер и режиссер. Он начал свою карьеру в конце 1980-х, снявшись в сериале «Дневники красной туфельки», а позже — в знаменитых на весь мир «Секретных материалах» и «Блудливой Калифорнии». Особую популярность эти ленты, как и сам Дэвид Духовны, получили именно в России.
Татьяна Буланова
Москва, 9 февраля, Подсолнухи Art&Food
Татьяна Буланова — самый что ни на есть ветеран отечественной поп-музыки. Начиная с 1991 года и триумфа ее шлягера «Не плачь», певица заработала все мыслимые награды и титулы (включая «Заслуженную артистку РФ»), выпустила два десятка альбомов и ворох компиляций, поработала телеведущей, составила автобиографию «Территория женщины» и наконец, чтобы мало не казалось, записала рок-альбом, сделав несколько каверов на Rammstein.
Широту своих музыкальных интересов 46-летняя артистка продемонстрирует и этой зимой, когда впервые поднимется с подборкой хитов на сцену ресторана «Подсолнухи Art&Food».
Years & Years
Москва, 16 февраля, Adrenaline Stadium; Санкт-Петербург, 17 февраля, А2
Спустя почти два года после фестивального сета летом 2017-го, группа возвращается в Россию с полноценным сольным концертом в поддержку только что вышедшего второго альбома. Вокалист и сонграйтер Олли Александер, мультиинструменталисты Майки Голдсуорси и Эмре Тюркмен впервые засветились в топе британских чартов три года назад с хитами King, Desire и Shine. Последовавшая за синглами дебютная пластинка Communion возглавила UK Albums Chart, получила престижную награду BBC Sound of 2015, номинацию Critics Choice Award на Brit Awards 2015 и с полтора десятка прочих наград и номинаций.
В июле 2018-го, победив «синдром второго альбома», Years & Years выпускают лонгплэй Palo Santo — концептуальную работу, подкрепленную футуристической серией роликов и мини-фильмом. Видео объединены общим сюжетом, где в недалеком будущем специально отловленные люди ночи напролет танцуют на утеху андроидам, возжелавшим недоступных им человеческих эмоций. Здесь-то и пригодился актерский талант Александера, играющего роль главной звезды синтетического кабаре.
Моя Мишель
Москва, 22 февраля, ГлавClub Green Concert
Новый альбом группы «Моя Мишель» — очень личная и эмоциональная работа вокалистки коллектива Татьяны Ткачук. Фронт-вумен в отдельном или особом представлении совсем не нуждается. Она уже вписала себя в историю своими «Ты мне нравишься», «Дура», «Диджеи», «Настя» — всех песен и не перечесть!
Таня абсолютно самобытна (в отличие от многих подражателей Западу на нашей сцене), естественна и харизматична на своих живых концертах. Творчество и стиль группы — на стыке жанров: то ли хитрый роко-попс, то ли модный и смелый синти-поп, с магнетическим голосом Татьяны и душещипательными текстами делают свое — концерты неизменно проходят при полных залах и дарят огромное количество положительных и радостных эмоций. Нет сомнений, что и на февральском концерте в ГлавКлубе нас ждет яркое событие и драйвовое выступление ансамбля под битловским названием «Моя Мишель».