Главный фаворит «Оскара» в кино, нашумевшая выставка «Архип Куинджи» и другие события февраля, которые нельзя пропустить

Три года назад «Училка», вольно переосмыслившая «Последний урок» с Изабель Аджани, скандально отметилась на выборгском кинофестивале «Окно в Европу». Из-за слабого конкурса жюри вручило главный приз не самому фильму, а актрисе Ирине Купченко, которая филигранно сыграла осатаневшую школьную учительницу, взявшую в заложники учеников 11 «А». События сиквела, сделанного по тем же лекалам, что и оригинал, но с оглядкой на «Норд-Ост», происходит спустя три года. Выпускники 11 «А» собираются вместе со своей, теперь уже ненаглядной, учительницей Аллой Николаевной (в исполнении Купченко) в ДК «Мир» на постановку мюзикла «Ромео и Джульетта», в котором задействован один из выпускников. Там же оказывается еще один класс под руководством героини Ирины Алферовой, однако насладиться спектаклем им не удается: здание быстро захватывают террористы. И пока Алла Николаевна ведет отвлеченные философские споры с преступниками, на помощь заложникам спешит ее ученик, бравый спецназовец Кадышев (в исполнении Андрея Мерзликина).

Купить билеты на фильм можно будет здесь.

«Месть Лиззи Борден»

На экранах с 7 февраля