Где телеведущие и актрисы учатся манерам: в Москве прошел грандиозный вечер столового этикета
1/10
Мы все реже задумываемся о том, как важны манеры и знание столового этикета в ресторанах. Приходя в подобные заведения многие теряются: а что делать со всем количеством столовых приборов, которые принес официант? Именно поэтому Австрийская Высшая Школа Этикета взяла на себя благородную миссию посвятить людей в тонкости воспитания элегантности и в московском ресторане-теплоходе «Ласточка» провела масштабный мастер-класс, темой которого стали принципы поведения истинных леди и джентльменов.