Мы все реже задумываемся о том, как важны манеры и знание столового этикета в ресторанах. Приходя в подобные заведения многие теряются: а что делать со всем количеством столовых приборов, которые принес официант? Именно поэтому Австрийская Высшая Школа Этикета взяла на себя благородную миссию посвятить людей в тонкости воспитания элегантности и в московском ресторане-теплоходе «Ласточка» провела масштабный мастер-класс, темой которого стали принципы поведения истинных леди и джентльменов.

Мероприятие прошло в формате ужина, а его участниками стали представители культурной интеллигенции и специальные гости в лице телеведущей Первого канала Светланой Абрамовой и актрисы Анастасии Макаровой.

Главным спикером события стала директор Австрийской Школы Этикета Марии Буше, которая является специалистом международного класса с опытом работы в зарубежных компаниях более 17 лет. Не смотря на свой статус Марии удалось создать непринужденную обстановку среди гостей. Свой рассказ о различных видах этикета – от светского до винного – она сопровождала тонким юмором и активным диалогом с участниками.