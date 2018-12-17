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Где познакомиться с симпатичными сноубордистами, отдохнуть на полную катушку и попасть на вечеринки со звездами: в Сочи пройдет масштабный фестиваль Tinkoff Rosafest

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В конце января наступающего года в Сочи соберутся любители активного отдыха со всей России.

С 26 января по 2 февраля 2019 года на курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдет один из самых масштабных российских зимних фестивалей — Tinkoff Rosafest. Более двенадцати тысяч участников (большинство из Москвы и Санкт-Петербурга, но будут гости и из других городов) на протяжении целой недели будут прокачивать навыки катания на лыжах и сноубордах вместе с олимпийскими чемпионами и жить под одной крышей с блогерами и популярными музыкантами.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа: уникальный масштабный квест в горах — Tinkoff The Game, 7 больших концертов звезд альтернативной сцены (хэдлайнером заявлен рэпер Markul — подопечный Оксимирона), 160 часов крутой музыки от популярных диджеев, большой food-маркет с собственными DJ-резидентами, которые начнут разогревать публику еще днем во время обедов.

А если вы пока не умеете кататься на лыжах или сноуборде — не беда: посетителей курорта «Роза Хутор» ждет Академия навыков от Gorilla Energy Team. Это занятия по фрирайду, фристайлу и джиббингу с чемпионами России и мира, известными экстрим-гуру. По браслету участника Tinkoff Rosafest занятия бесплатны.

Полная программа фестиваля и билеты доступны на сайте организаторов — команды Spotway.

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Тинькофф Банк

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