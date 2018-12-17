Где познакомиться с симпатичными сноубордистами, отдохнуть на полную катушку и попасть на вечеринки со звездами: в Сочи пройдет масштабный фестиваль Tinkoff Rosafest

С 26 января по 2 февраля 2019 года на курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдет один из самых масштабных российских зимних фестивалей — Tinkoff Rosafest. Более двенадцати тысяч участников (большинство из Москвы и Санкт-Петербурга, но будут гости и из других городов) на протяжении целой недели будут прокачивать навыки катания на лыжах и сноубордах вместе с олимпийскими чемпионами и жить под одной крышей с блогерами и популярными музыкантами.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа: уникальный масштабный квест в горах — Tinkoff The Game, 7 больших концертов звезд альтернативной сцены (хэдлайнером заявлен рэпер Markul — подопечный Оксимирона), 160 часов крутой музыки от популярных диджеев, большой food-маркет с собственными DJ-резидентами, которые начнут разогревать публику еще днем во время обедов.