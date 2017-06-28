Свежая подборка киноновинок этой недели от Passion.ru! Предлагаем посмотреть трейлеры и решить, на какой фильм вы отправитесь в эти выходные.

29 июня стартует долгожданная премьера новой части анимационного фильма «Гадкий я 3». Желтые миньоны знакомятся с пропавшим братом-близнецом Грю. Сам главный герой потерял работу и пытается найти смысл жизни. Если вы хотите знать, что же в итоге произойдет, то отправляйтесь всей семьей на этот мультфильм!

Также на большие экраны выходит морской фильм ужасов «Синяя бездна». Две молодые девушки решили отдохнуть на острове, но неожиданное экстремальное предложение поплавать с акулами заканчивается трагедией! Смогут ли девушки выбраться из клетки на глубине моря и выжить, вы узнаете уже в этот четверг.

Еще вы сможете посмотреть фантастический триллер «2:22». Главный герой после странных обстоятельств на аэродроме начал замечать, что его жизнь стала цикличной. В одно и то же время происходят одинаковые события. Он принимает решение разобраться в этой загадке, рискуя собой. И открывает зловещую тайну пересечения судеб…

Также в прокат выходит фильм «Гиппопотам» про поэта, который страстно любит виски. Однажды он получает странное предложение от своей крестной дочери. Герой должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений. Но разгадка приводит к поразительным последствиям. Скорее смотрите видео и голосуйте за картину, которую вы хотите увидеть!