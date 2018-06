Футбольная тема в арт-галереях, архитектурный фестиваль и не только: куда сходить в июле

Легендарная рок-группа Guns N’ Roses впервые приезжает в Россию в оригинальном составе в рамках мирового тура Not in This Lifetime Tour и даст единственный концерт в Москве.

Сразу после основания в 1985 году Guns N’ Roses покорили американскую рок-сцену своей необузданной энергией и харизмой. После шести выпущенных студийных альбомов Guns N’ Roses продолжают оставаться одной из самых важных и влиятельных групп в музыкальной истории и продолжают удивлять миллионов фанатов по всему миру.

Трибьют Григорию Лепсу

Москва, 16 июля, СК «Олимпийский»