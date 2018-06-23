logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Футбольная тема в арт-галереях, архитектурный фестиваль и не только: куда сходить в июле

О самых интересных, значимых и ярких событиях месяца, на которые уже сейчас можно строить планы и начинать сборы, расскажет Passion.ru.

Оупен-эйры и фестивали

Chess&Jazz

Москва, сад «Эрмитаж», 7 июля

Chess & Jazz — единственный крупный музыкальный фестиваль на культурной карте столицы в период проведения чемпионата мира по футболу. Хедлайнером фестиваля станет Си Ло Грин — многократный лауреат премии Grammy впервые выступит в России. Король живых выступлений и один из самых ярких певцов современности исполнит хит группы Gnarls Barkley «Crazy» и собственный запоминающийся трек «F*сk you».

Chess & Jazz пройдет в саду «Эрмитаж»: команда фестиваля выбрала удобную и любимую москвичами локацию в самом центре города, где будет создана идеальная атмосфера для отдыха. Программа мероприятия рассчитана на целый день — помимо концерта, посетителей будут ждать специальные зоны от партнеров, арт-инсталляции и отдельный фуд-корт, участниками которого станут ведущие гастрономические проекты Москвы. Кроме авторских блюд, гостей ждет особая зона, воспроизводящая атмосферу итальянского рынка 60-х годов, и пространство для пикника.

Gazgolder Live

Москва, завод «Арма», 21 июля

Ежегодный музыкальный фестиваль «Gazgolder Live» собирает огромные толпы людей — все они приходят увидеть своих кумиров. Фестиваль всегда радует публику огромным количеством исполнителей. Традиционно перед зрителями выступают резиденты «Газгольдера»: Баста, Скриптонит, Смоки Мо, а также выступит T-Fest.

Артистами «Газа» организаторы не ограничиваются, поэтому публику порадуют своими треками специальные гости. Все они зажгут не по-детски, чтобы доставить удовольствие публике, друзьям и самим себе.

Park Live

Москва, Парк Горького, 27-29 июля

Международный музыкальный фестиваль Park Live снова станет трехдневным и пройдет 27, 28 и 29 июля в Парке Горького. Дэвид Гетта станет хедлайнером первого дня Park Live. Самый известный диджей планеты выступит в столице со своим мегакрутым шоу в пятницу, 27 июля, сразу после заката.

Хедлайнером 28 июля станут неподражаемые Gorillaz. Их возвращения ждал весь мир! Впервые в России самая популярная в мире виртуальная группа: 2D, Noodle, Russel Hobbs and Murdoc Niccals — это будет единственное выступление электронного коллектива в России.

Хедлайнером 29 июля станет самая влиятельная группа своего поколения — Massive Attack. Именно они подняли трип-хоп на недосягаемую высоту, именно они завоевали сердца миллионов и породили десятки последователей.

За пять лет своего существования Park Live завоевал статус международного фестиваля. Это событие стало культовым для тысяч людей, объединенных любовью к музыке. Присоединяйтесь!

«Архстояние»

Деревня Николо-Ленивец, Московская область, 27-29 июля

Форматом фестиваля в 2018 году станет создание пространства единого спектакля, непрерывное расписание которого задает четкий ритм функционирования территории всего парка.

Идея спектакля в контексте Николы-Ленивца очевидно подвергается влиянию контекста, где наращиваемые из года в год культурные слои не могут заглушить главный ритуал, завязанный прежде всего на вечном природном цикле — круговороте солнца, неоспоримо и бескомпромиссно отбивающем часы.

Концерты

Guns N’ Roses

Москва, 13 июля, стадион «Открытие Арена»

Легендарная рок-группа Guns N’ Roses впервые приезжает в Россию в оригинальном составе в рамках мирового тура Not in This Lifetime Tour и даст единственный концерт в Москве.

Сразу после основания в 1985 году Guns N’ Roses покорили американскую рок-сцену своей необузданной энергией и харизмой. После шести выпущенных студийных альбомов Guns N’ Roses продолжают оставаться одной из самых важных и влиятельных групп в музыкальной истории и продолжают удивлять миллионов фанатов по всему миру.

Трибьют Григорию Лепсу

Москва, 16 июля, СК «Олимпийский»

На одной из главных концертных площадок страны соберутся друзья Григория Лепса — известные и любимые артисты, которые исполнят его главные хиты и поздравят маэстро с днем рождения (Григорию Лепсу в этот день исполнится 56 лет). Подарок станет сюрпризом от многочисленных коллег и друзей музыканта, которые придумали и спродюсировали этот необычный проект.

Трибьют объединил популярных артистов самых разных жанров, каждый из которых «споет Лепса» в собственной манере и аранжировке. Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Тимати, Стас Михайлов, группа «Руки Вверх», Диана Арбенина, Светлана Лобода, Эмин и многие другие артисты уже работают над уникальным материалом, который станет лучшим подарком Григорию.

Portugal. The Man

Москва, 18 июля, Crocus City Hall

Portugal. The Man не имеют никакого отношения к Португалии. Это американская инди-рок-группа, основанная на Аляске и базирующаяся в Портленде. Это одна из тех американских молодых групп, которые мешают в своих песнях все подряд, умудряясь при этом создавать отличную музыку, а не просто набор звуков.

Сегодня это один из самых плодовитых коллективов: у ребят уже восемь студийных альбомов. Последний, Woodstock, вышел в июне 2017 года после пятилетнего перерыва. Вошедший в него сингл Feel It Still стали играть в барах по всему миру практически сразу после его появления, и он вполне заслуженно получил свой «Грэмми» в этом году.

Линда

Москва, 19 июля, Lюstra Bar

Линда — девушка-загадка, девушка-легенда, феномен российской музыкальной истории. Певица, чье творчество невозможно причислить ни к одному музыкальному жанру, уводящая музыкой и песнями в свою особую реальность, разорвавшая своим творчеством все привычные музыкальные шаблоны и обыденность.

Линда — уникальная и неповторимая, некоторое время молчавшая, но вот уже снова зажигающая своей безумной энергетикой, фантастическими песнями и необычным сценическим перфомансом тысячи фанатов и новых поклонников.

Кино

«Человек-муравей и Оса»

На экранах с 5 июля

Скотт Лэнг, известный также как Человек-Муравей (в исполнении Пола Радда), уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса (в исполнении Эванджелин Лилли).

Купить билеты можно здесь.

«Невидимка»

На экранах с 5 июля

«Девушка в темноте», как называют слепую Софию (в исполнении Натали Дормер), становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Но несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы.

«Талли»

На экранах с 12 июля

Что подарить многодетной матери-одиночке Марло (в исполнении Шарлиз Терон) на рождение четвертого ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няню? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся…

«Миссия невыполнима: Последствия»

На экранах с 26 июля

В шестой части шпионской экшн-франшизы «Миссия невыполнима: Последствия» Итан Хант (в исполнении Тома Круза) и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.

1 из 2

ПредыдущаяСпектакли и выставки июля
Arrows-right
Спектакли и выставки июля
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
«Инстаграм был последней каплей»: Иван Жидков потерял любовь и семимесячного сына из-за Татьяны Арнтгольц