Футбольная тема в арт-галереях, архитектурный фестиваль и не только: куда сходить в июле

Chess & Jazz — единственный крупный музыкальный фестиваль на культурной карте столицы в период проведения чемпионата мира по футболу. Хедлайнером фестиваля станет Си Ло Грин — многократный лауреат премии Grammy впервые выступит в России. Король живых выступлений и один из самых ярких певцов современности исполнит хит группы Gnarls Barkley «Crazy» и собственный запоминающийся трек «F*сk you».

Chess & Jazz пройдет в саду «Эрмитаж»: команда фестиваля выбрала удобную и любимую москвичами локацию в самом центре города, где будет создана идеальная атмосфера для отдыха. Программа мероприятия рассчитана на целый день — помимо концерта, посетителей будут ждать специальные зоны от партнеров, арт-инсталляции и отдельный фуд-корт, участниками которого станут ведущие гастрономические проекты Москвы. Кроме авторских блюд, гостей ждет особая зона, воспроизводящая атмосферу итальянского рынка 60-х годов, и пространство для пикника.

Gazgolder Live

Москва, завод «Арма», 21 июля