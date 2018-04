Фильмы о супергероях, захватывающие спектакли о любви и не только: куда сходить в мае

Супергруппа The Hollywood Vampires впервые выступит в России! За последние годы из дружеской забавы The Hollywood Vampires превратились в крепко спаянный коллектив, где каждый партнер — гитарист Aerosmith Джо Перри, легендарный рокер Элис Купер и не нуждающийся в представлении голливудский актер Джонни Депп — идеально чувствует другого.

Сейчас в их репертуар входят не только нетленки The Doors, Led Zeppelin, Джимми Хендрикса, The Who, но и абсолютно новые собственные песни. «Я подхожу к актерской работе так же, как и к музыке, — говорит Джонни Депп. — Здесь есть моменты, которые невозможно предугадать. Музыка — самый быстрый путь к эмоциям».

28 мая 2018 года вы услышите самый горячий рок в исполнении нестареющих легенд Голливуда — такое нельзя пропустить!

Deep Purple

Москва, 30 мая, СК «Олимпийский», Санкт-Петербург, 1 июня, Ледовый дворец