Фильмы о супергероях, захватывающие спектакли о любви и не только: куда сходить в мае

Концерты
IOWA
Москва, 20 мая, Crocus City Hall
Группа девочки-зажигалки Кати Иванчиковой устроит танцы в лучшем концертном зале Москвы. В основу нового шоу лег презентованный в сентябре 2017 года сингл «Плохо танцевать». Оценить программу уже смогли поклонники Кати из Санкт-Петербурга: «Талант, трудолюбие и хит за хитом — песни группы просто с языка не снять, и это не шутка». Никто из зрителей не останется безучастным: профессиональные хореографы, знакомые поклонникам по клипам IOWA, научат «плохо танцевать» всех и каждого!
The Hollywood Vampires (Джонни Депп, Элис Купер, Джо Перри)
Москва, 28 мая, СК «Олимпийский»
Супергруппа The Hollywood Vampires впервые выступит в России! За последние годы из дружеской забавы The Hollywood Vampires превратились в крепко спаянный коллектив, где каждый партнер — гитарист Aerosmith Джо Перри, легендарный рокер Элис Купер и не нуждающийся в представлении голливудский актер Джонни Депп — идеально чувствует другого.
Сейчас в их репертуар входят не только нетленки The Doors, Led Zeppelin, Джимми Хендрикса, The Who, но и абсолютно новые собственные песни. «Я подхожу к актерской работе так же, как и к музыке, — говорит Джонни Депп. — Здесь есть моменты, которые невозможно предугадать. Музыка — самый быстрый путь к эмоциям».
28 мая 2018 года вы услышите самый горячий рок в исполнении нестареющих легенд Голливуда — такое нельзя пропустить!
Deep Purple
Москва, 30 мая, СК «Олимпийский», Санкт-Петербург, 1 июня, Ледовый дворец
Культовая группа Deep Purple отметит свое 50-летие большим юбилейным концертом на сцене спорткомплекса «Олимпийский» 30 мая и в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 1 июня. Это будет уникальная возможность увидеть одну из самых влиятельных групп в истории музыки!
Deep Purple сыграют все лучшие и любимые хиты, а также новые песни двадцатого студийного альбома «inFinite», который и стал поводом для мирового турне. Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и Дон Эйри — нестареющие рокеры продолжают путешествовать по всему миру с волной хард-рока, заряжая бешеной энергетикой и драйвом всех своих поклонников.
Наргиз
Москва, 30 мая, ЦДК
«Вдвоем» — новая концертная программа самой яркой финалистки проекта «Голос» и победительницы фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» — Наргиз Закировой! Это певица, поразившая своим мощным голосом жюри всех конкурсов, в которых она участвовала. Эффектная и совсем не похожая на других, ставшая кумиром не одного поколения и просто женщина с неугасаемой энергией — в предпоследний день весны Наргиз представит свои новые песни в Большом зале Центрального Дома Кино.
Кино
«Мстители: Война бесконечности»
На экранах со 2 мая
Через десять лет и 18 (!) фильмов Мстители сойдутся в битве с самым сильным противником — Таносом (Джош Бролин). Однако фокус картины будет заключаться в том, что большая часть событий будет рассказана с точки зрения злодея, который собирает шесть камней бесконечности, для того чтобы по щелчку пальцев уничтожить половину Вселенной.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Конченая»
На экранах с 14 мая
Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала, в центре внимания которого — роковая особа по имени Энни (в главной роли — Марго Робби), представляющаяся в различных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых на первый взгляд ничто не связывает. Стравливая их друг с другом, она преследует свою жестокую цель.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Красный воробей»
На экранах с 31 мая
Сотрудница госслужбы Доминика Егорова (в исполнении Дженнифер Лоуренс) против своей воли становится профессиональной соблазнительницей, которая заводит романы с нужными людьми, чтобы выведать их секреты. Ее первое задание — завязать отношения с с одним из самых ценных американских агентов в Москве, офицером ЦРУ по имени Натаниэль Нэш (в исполнении Джоэла Эдгертона).
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Моя жизнь»
На экранах с 31 мая
Это история преодоления самого себя и обстоятельств на пути к своей мечте, история любви и отношений длиною в жизнь. С самого детства главный герой влюбляется в футбол и мечтает стать великим футболистом, чтобы сыграть свой важнейший матч. Следуя своей мечте, он вынужден отказаться от любимой девушки. И вот когда остается один шаг до заветной мечты, судьба распоряжается по-другому.
Купить билеты на фильм можно здесь.