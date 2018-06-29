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Фильм-рекордсмен Каннского кинофестиваля, французский ромком и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Пылающий»

На экранах с 5 июля

Молодой писатель Джонсу (в исполнении Ю А Ина) встречает старую знакомую Хаэми (в исполнении Чон Джон-со), с которой они вместе росли. В ее жизни многое изменилось, и теперь перед ее очарованием сложно устоять. В поисках себя девушка отправляется в Африку и возвращается оттуда с новым другом по имени Бен (в исполнении Стивена Яна). Бен — современный Гэтсби, у него нет изъянов, зато есть необычное хобби, узнав о котором Джонсу лишается покоя.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Попробуй подкати»

На экранах с 5 июля

Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо Джослин (в исполнении Франка Дюбоска) пускает в ход все уловки, чтобы соблазнять девушек. Но однажды он сам оказывается в крайне щекотливой ситуации.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Человек-Муравей и Оса»

На экранах с 5 июля

Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей (в исполнении Пола Радда), уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса (в исполнении Эванджелин Лилли).

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Невидимка»

На экранах с 5 июля

«Девушка в темноте», как называют слепую Софию (в исполнении Натали Дормер), становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Но несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

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