Фильм-рекордсмен Каннского кинофестиваля, французский ромком и другие киноновинки недели

«Пылающий»
На экранах с 5 июля
Молодой писатель Джонсу (в исполнении Ю А Ина) встречает старую знакомую Хаэми (в исполнении Чон Джон-со), с которой они вместе росли. В ее жизни многое изменилось, и теперь перед ее очарованием сложно устоять. В поисках себя девушка отправляется в Африку и возвращается оттуда с новым другом по имени Бен (в исполнении Стивена Яна). Бен — современный Гэтсби, у него нет изъянов, зато есть необычное хобби, узнав о котором Джонсу лишается покоя.
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«Попробуй подкати»
На экранах с 5 июля
Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо Джослин (в исполнении Франка Дюбоска) пускает в ход все уловки, чтобы соблазнять девушек. Но однажды он сам оказывается в крайне щекотливой ситуации.
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«Человек-Муравей и Оса»
На экранах с 5 июля
Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей (в исполнении Пола Радда), уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса (в исполнении Эванджелин Лилли).
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«Невидимка»
На экранах с 5 июля
«Девушка в темноте», как называют слепую Софию (в исполнении Натали Дормер), становится невольным свидетелем убийства дочери опасного международного преступника. Но несмотря на слепоту, София не так беззащитна, как считают мафия и спецслужбы.
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Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock