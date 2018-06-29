Фильм-рекордсмен Каннского кинофестиваля, французский ромком и другие киноновинки недели

Молодой писатель Джонсу (в исполнении Ю А Ина) встречает старую знакомую Хаэми (в исполнении Чон Джон-со), с которой они вместе росли. В ее жизни многое изменилось, и теперь перед ее очарованием сложно устоять. В поисках себя девушка отправляется в Африку и возвращается оттуда с новым другом по имени Бен (в исполнении Стивена Яна). Бен — современный Гэтсби, у него нет изъянов, зато есть необычное хобби, узнав о котором Джонсу лишается покоя.

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«Попробуй подкати»

На экранах с 5 июля