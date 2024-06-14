Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москве

Всех гостей ждут розыгрыши от партнеров, фотозона и консультации специалистов. И по традиции, на WOOF будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам.

Актуальные нужды: сухой корм, консервы пелёнки миски лотки и наполнители медикаменты игрушки амуниция

Если вы готовы забрать питомца в свою семью, то вас ждут полезные подарки от партнеров фестиваля, но с собой обязательно необходимо иметь паспорт, ведь животные отдаются строго по договору ответственного содержания.

«Ежегодно мы проводим этот добрый фестиваль и продолжаем радоваться результатам: за 9 лет более 1300 животных из местных приютов обрели любящих хозяев! Помимо пристройства собак и кошек и популяризации этого движения, мы также стараемся рассказывать людям о том, как питомцы оказываются на улице и как человек влияет на это. Все активности фестиваля проходят в теплой праздничной атмосфере и в окружении наших хвостиков! Поэтому даже если у вас нет возможности взять животное домой, мы все равно ждем вас на фестивале с друзьями и близкими — хорошо провести время и пообщаться с нашими чудесными собаками и кошками!» — комментирует президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.