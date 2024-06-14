Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москве
© Фотограф Мария Рассказова, приют Getdog
В Москве 15 и 16 июня пройдёт ежегодный благотворительный фестиваль WOOF в общественном пространстве «Хлебозавод №9». Фестиваль пройдёт при поддержке генерального партнера Валта Пет Продактс®.
Более 90 собак и 190 кошек из местных приютов и области приедут в «Хлебозавод №9» в поисках новой семьи. Все они здоровы и социализированы – имеют прививки, паспорт, стерилизацию и полностью готовы отправиться в новый дом!
Главная задача фестиваля — найти дом как можно большему числу кошек и собак из приютов и рассказать жителям города о том, что помогать животным — просто. За прошлые годы проведения фестиваля более 1300 семей взяли питомца в свой дом!
Всех гостей ждут розыгрыши от партнеров, фотозона и консультации специалистов. И по традиции, на WOOF будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам.
Актуальные нужды: сухой корм, консервы пелёнки миски лотки и наполнители медикаменты игрушки амуниция
Если вы готовы забрать питомца в свою семью, то вас ждут полезные подарки от партнеров фестиваля, но с собой обязательно необходимо иметь паспорт, ведь животные отдаются строго по договору ответственного содержания.
«Ежегодно мы проводим этот добрый фестиваль и продолжаем радоваться результатам: за 9 лет более 1300 животных из местных приютов обрели любящих хозяев! Помимо пристройства собак и кошек и популяризации этого движения, мы также стараемся рассказывать людям о том, как питомцы оказываются на улице и как человек влияет на это. Все активности фестиваля проходят в теплой праздничной атмосфере и в окружении наших хвостиков! Поэтому даже если у вас нет возможности взять животное домой, мы все равно ждем вас на фестивале с друзьями и близкими — хорошо провести время и пообщаться с нашими чудесными собаками и кошками!» — комментирует президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.
Выставка собак: 15 июня с 11:00 до 19:00 Выставка кошек: 16 июня с 11:00 до 19:00
Адрес: культурный центр «Хлебозавод №9», Новодмитровская улица, 1, стр.17 Вход: свободный. Организатор: Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника».
Благотворительный фонд «Ника» помогает животным, оказавшимся на улице и попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Под опекой Фонда находятся 1000 нуждающихся собак и кошек. Фонд «Ника» полностью обеспечивается и содержится благодаря помощи небезразличных людей. Фестиваль WOOF фонд проводит с 2016 года, в Москве и других городах прошло уже 16 фестивалей, в результате которых более 1300 кошек и собак нашли новый дом.