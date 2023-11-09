Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москве 11 и 12 ноября
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11 и 12 ноября в Москве состоится благотворительный фестиваль WOOF. Более 80 собак и 150 кошек приедут в Центр городской культуры «Графит» в поисках своей семьи.
Задача фестиваля – найти дом животным из приютов и рассказать жителям города о возможности помочь бездомным кошкам и собакам простыми способами. WOOF – это семейное мероприятие, где каждый посетитель может прикоснуться к миру благотворительности и ответственного отношения к животным через активности фестиваля. На WOOF будет организован благотворительный маркет и пункт сбора подарков для кошек и собак. Также гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах и розыгрышах от партнеров фестиваля, посетить лекцию о городской культуре и проконсультироваться у лучших специалистов по питанию, зоопсихологии и ветеринарии.
«А если вы готовы подарить питомцу из приюта новый дом, нужно будет пройти процедуру пристройства: собеседование, консультацию кинолога, подписание договора (с собой нужно иметь паспорт) и памятное фото на сцене с вручением самых полезных подарков от партнеров», - отмечают организаторы мероприятия.
За время проведения фестивалей WOOF самые разные собаки и кошки обрели свою семью – всего более 900 питомцев. Бруна – одна из них. Когда-то собака попала в приют с переломами и простреленной лапой, волонтерам пришлось побороться за ее жизнь, было несколько сложных операций, одну лапку ампутировали, но все эти трудности привели Бруну на фестиваль, где она встретила свою настоящую семью. Аня и Дима пришли на мероприятие под вечер и не планировали никого забирать, но познакомились с трехлапой, жизнерадостной собакой и всю следующую неделю она не выходила из головы. Ребята все взвесили, обдумали и только тогда забрали Бруну в новую жизнь. Девочке понадобилось время, чтобы привыкнуть к новому дому, но благодаря поддержке заботливых хозяев, она справилась. Несмотря на непростую судьбу, эта собака продолжила верить людям и всегда с удовольствием общается и подставляет бочка для почесываний, рассказывают организаторы события.
У Бруны появилось много друзей, все родственники ее очень любят, а мама Ани подарила ей собственную коляску – теперь Бруна может ездить даже на дальние расстояния. Теперь на фестивали WOOF, которые проводит фонд «Ника», Бруна приезжает как почетная выпускница.
Выставка собак: 11 ноября с 11:00 до 19:00
Выставка кошек: 12 ноября с 11:00 до 19:00
Вход: свободный.