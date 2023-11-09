Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москве 11 и 12 ноября

11 и 12 ноября в Москве состоится благотворительный фестиваль WOOF. Более 80 собак и 150 кошек приедут в Центр городской культуры «Графит» в поисках своей семьи.

Задача фестиваля – найти дом животным из приютов и рассказать жителям города о возможности помочь бездомным кошкам и собакам простыми способами. WOOF – это семейное мероприятие, где каждый посетитель может прикоснуться к миру благотворительности и ответственного отношения к животным через активности фестиваля. На WOOF будет организован благотворительный маркет и пункт сбора подарков для кошек и собак. Также гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах и розыгрышах от партнеров фестиваля, посетить лекцию о городской культуре и проконсультироваться у лучших специалистов по питанию, зоопсихологии и ветеринарии.

«А если вы готовы подарить питомцу из приюта новый дом, нужно будет пройти процедуру пристройства: собеседование, консультацию кинолога, подписание договора (с собой нужно иметь паспорт) и памятное фото на сцене с вручением самых полезных подарков от партнеров», - отмечают организаторы мероприятия.