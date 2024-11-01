Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москве

3 и 4 ноября фестиваль WOOF в 11 раз откроет свои двери на Хлебозаводе №9 в Москве, чтобы помочь десяткам бездомных животных найти свои любящие семьи. Это уникальная возможность подарить дом тем, кто больше всего в этом нуждается! Фестиваль проведут при поддержке генерального партнера Валта Пет Продактс®*.

Более 80 собак и 150 кошек из местных приютов Москвы и области приедут на Хлебозавод №9 в поисках новой семьи. Все они здоровы, стерилизованы и социализированы – имеют прививки, паспорт и полностью готовы отправиться в новый дом!

Фестиваль WOOF стал важной традицией не только в Москве, но и в регионах. С 2016 года фонд «Ника» организовал 25 мероприятий, включая Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и Казань, а свой дом нашли 1800 животных.

Гостей фестиваля ждут розыгрыши от партнёров, фотозона и консультации специалистов. И по традиции, на WOOF будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты – организаторы передадут всю помощь приютам-участникам.

Если же вы готовы забрать питомца в свою семью, то вас ждут полезные подарки от партнеров фестиваля, но с собой обязательно необходимо иметь паспорт, ведь животные отдаются строго по договору ответственного содержания.

Для детей и подростков будет организована специальная программа: тематические викторины, креативные мастер-классы и игры на свежем воздухе. Дети смогут пообщаться с животными, узнать, как за ними ухаживать, и принять участие в конкурсах с призами от партнеров фестиваля.

«За эти годы мы стали свидетелями множества удивительных историй на фестивалях WOOF, когда пожилые собаки и кошки, проведшие годы в приютах, наконец находили своих людей. Каждый питомец заслуживает быть увиденным и обрести семью, независимо от возраста или прошлого», — делится президент фонда «Ника» Вера Митина.

Выставка собак: 3 ноября с 11:00 до 19:00 Выставка кошек: 4 ноября с 11:00 до 19:00

Адрес: культурный центр Хлебозавод №9, ул. Новодмитровская, 1, стр.17 Вход: свободный, 0+

Организатор: Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника».

Благотворительный фонд «Ника» помогает животным, оказавшимся на улице и попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Под опекой Фонда находятся 1000 нуждающихся собак и кошек. Фонд «Ника» полностью обеспечивается и содержится благодаря помощи небезразличных людей. Фестиваль WOOF фонд проводит с 2016 года, в Москве и других городах прошло уже 22 фестивалей, в результате которых более 1300 кошек и собак нашли новый дом.