Фестиваль Vashana Sup Camp состоится в ближайшие выходные в арт-кэмпе «Дикая Мята»

Карнавальные и релаксирующие сплавы, огненные концерты от любимых резидентов фестиваля «Дикая Мята», ночной рейв от звезд лейбла Interplay Records, турнир по пляжному регби и волейболу, йога и медитативные практики, мастер-классы по обретению баланса – все это 26-28 июля в арт-кэмпе «Дикая Мята» в рамках яркого фестиваля sup-культуры Vashana Sup Camp. Что делать и кого слушать – смотрите в нашем гиде по фестивалю.

Сплавы на sup-бордах

Территория арт-кэмпа «Дикая Мята» окружена невероятной по красоте рекой Вашаной, на которой пройдет основная программа на воде. Кстати, само название Вашана в переводе с санскрита означает «течение добра». Все три дня гости фестиваля могут сплавляться как на своих sup-бордах, так и на арендованных. Программа сплавов более чем разнообразная - от простых ознакомительных до ярких карнавальных и спортивных.

Sup-карнавал

Ключевыми сплавами станут тематические карнавальные заплывы: в пятницу состоится свадебный - для всех пар, вступивших в брак или только планирующих свадебную церемонию. В субботу, 27 июля всех участников ждет карнавальный костюмированный сплав, а 28 июля состоится пижамный - максимально уютный в любимой пижаме и утренней тишине. Вторая жизнь свадебного платья и смокинга, дракон или чебурашка, человек-паук и халк, подушка, ночные колпаки или утренняя газета - за самый креативный костюм организаторы подарят памятные призы.

Перед сплавами будет проходить разминка, а на каждом этапе водной трассы участников будет сопровождать профессиональная команда инструкторов.

Спортивная программа

На Vashana Sup Camp оборудованы песчаные площадки для пляжных видов спорта. 27-28 июля пройдет турнир по пляжному регби среди мужских команд, который проводится РФСО «Тульская федерация регби» при поддержке Министерства спорта Тульской области. Зрители смогут наблюдать за зрелищной игрой и поддержать участников соревнования.

Также все желающие в субботу и воскресенье примут участие в мастер-классах по регби, которые проведет мастер спорта международного класса, многократный чемпион России по регби, многократный чемпион Европы по регби, экс-капитан мужской команды регби клуба ЦСКА – Петр Ботнарш.

Кроме того, ожидаются мастер-классы и турнир по пляжному волейболу - по мнению многих намного зрелищнее, чем футбол! Соревнования пройдут при поддержке волейбольного клуба «Тулица» и Тульской региональной федерации волейбола.

Практики

Vashana Sup Camp - этот фестиваль баланса, который нужен не только на воде, но в первую очередь в жизни. За обретение внутреннего баланса отвечают кураторы территории Green Age, которая стала одной из визитных карточек фестиваля «Дикая Мята». Для гостей кэмпа готовится большой блок с медитативными и дыхательными практиками, йогой, мастер-классами по тайскому массажу и гвоздестоянию, игре на ханге и этнических инструментах, чайные церемонии и многое другое. Здесь в тишине можно будет максимально погрузиться в практики и найти баланс в разных сферах жизни. Полная программа опубликована на сайте vashanacamp.ru

Музыкальная программа

На Vashana Sup Camp выступят резиденты фестиваля «Дикая Мята» – группы, ставшие ярким открытием арт-кэмпа 2024 года – «ФАНКИН», The Translators, CARDIO KILLER, Breakpillzz, Salvador и «ПИТОНЫ 3000». Звезды лейбла Interplay Records, за спиной которых десятки ивентов на лучших площадках Москвы, Амстердама, Ибицы и Алтая, представят танцевальную музыку самых разных стилевых оттенков progressive звучания – от melodic house до uplifting trance. Свои сеты сыграют диджеи U-Jeen, Alex Believe, Timmy, Promi, Pumbum и Techno Police Officer.

В продаже доступны входные абонементы разных категорий – входной взрослый абонемент на все три дня, взрослый входной+водный абонемент на 3 дня, взрослый входной билет на 1 день (27 июля), взрослый входной + водный абонемент на 1 день (27 июля), парный взрослый абонемент, а также входной детский абонемент на 1 и 3 дня. Входной билет включает в себя всю программу на суше и свободные сплавы – участие в спортивных и карнавальных заплывах покупается отдельно.

Vashana Sup Camp — фестиваль, который готовят совместно команды фестиваля и арт-кэмпа «Дикая Мята», организаторы сплавов BoogelWoogel и Splav is love.

26-28 июля Арт-кэмп «Дикая Мята» Стоимость билетов – от 500 до 3000 рублей. Подробности на сайте фестиваля vashanacamp.ru 6+