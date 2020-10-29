Фестиваль итальянского кино, нашумевшая выставка Уорхола и другие яркие события ноября
Кино
«Опасный элемент»
На экранах с 4 ноября
В конце XIX века Мария Склодовская (в исполнении Розамунд Пайк) приезжает на учебу в Париж, где встречает будущего мужа Пьера Кюри (в исполнении Сэма Райли) и начинает занятия наукой. Несмотря на пренебрежительное отношение со стороны мужчин-ученых, в конечном счете они приведут ее к открытию двух новых элементов и двум Нобелевским премиям. Позже Кюри поймет, что открытую ею радиоактивность можно использовать не только в больницах, но и при создании бомб. Показанная на кинофестивале в Торонто драма, снятая иранкой Маржан Сатрапи по графическому роману «Радиоактивно» Лорен Реднис (с романтичным подзаголовком «История любви и распада»).
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Дорогие товарищи!»
На экранах с 12 ноября
Героиня Юлии Высоцкой, патриотично настроенная партработница из Новочеркасска, чьими глазами мы видим печально известный расстрел заводчан-демонстрантов, который действительно произошел в 1962 году, теряет в сутолоке протеста собственную дочь, и даже когда смиряется с ее возможной гибелью, все равно утверждает, что ее страну мог бы спасти только Сталин. «Дорогие товарищи» — необычайно мастерское, олдскульное (в смысле, что такое сейчас уже не снимают), очень своевременное, без лишних умолчаний красивое, драматичное и трагичное кино.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Минамата»
На экранах с 19 ноября
1970-е. Известный фотограф Уильям Юджин Смит (в исполнении Джонни Деппа) по заданию журнала Life отправляется в Японию, в небольшой прибрежный городок Минамата, чтобы показать последствия экологической катастрофы, вызванной промышленным загрязнением местной воды ртутью.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«На острие»
На экранах с 26 ноября
История соперничества двух саблисток — опытной чемпионки Александры (в исполнении Светланы Ходченковой) и юной Киры (в исполнении Стаси Милославской). Восходящая звезда Кира угрожает сместить Александру с пьедестала, заставляя ту сомневаться в собственном профессионализме. Между двумя спортсменками разгорается тяжелая схватка, затрагивающая даже личную жизнь.
VII Российско-итальянский кинофестиваль RIFF
С 18 по 29 ноября
Российско-итальянский кинофестиваль пройдет под патронажем Посольства Италии и при поддержке Итальянского института культуры. На торжественном открытии зрители увидят премьеру комедии «Итальянские каникулы». Это уже 11-й совместный фильм любимейшего в Италии комического трио Альдо, Джованни и Джакомо (Альдо Бальо, Джованни Сторти и Джакомо Поретти).
Среди ожидаемых премьер также — «Хаммамет» Джанни Амелио. Основанный на реальных событиях фильм о последнем годе жизни Беттино Кракси, одного из самых важных и неоднозначных итальянских политиков XX века, стал триумфом Пьерфранческо Фавино: за эту роль он получил целую россыпь наград. Также в конкурсной программе — картины «Лучшие годы» Габриэле Муччино, «Полет за мечтой» с Джузеппе Баттистоном и Стефано Фрези, мелодрама «Украденные дни» с Риккардо Скамарчо, комедия «Двойное счастье» с Валерио Мастандреа, фильм-участник Венецианского кинофестиваля 2020 «Хищники» Пьетро Кастеллитто и другие картины.
В 2020 году мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини: в честь этого события на RIFF пройдут показы двух знаковых фильмов великого режиссера, которые помогут понять его творчество от рассвета до «ухода в ночь»: «Маменькины сынки» — один из первых фильмов маэстро, принесших ему мировую славу, и «Голос Луны» — последняя картина Феллини, его духовное завещание и одна из лучших работ молодого Роберто Бениньи.
Все показы — на языке оригинала с русскими субтитрами. После Москвы фестиваль пройдет в Новосибирске и Ростове-на-Дону (с 20 ноября), в Санкт-Петербурге (с 3 декабря), а в 2021 году более 20 городов России увидят лучшее новое кино из Италии.
Концерты и мероприятия
«Альянс»
1 ноября, «16 Тонн»
Группа «Альянс», с триумфом возродившаяся в прошлом году, по праву составляет золотой фонд нашей музыки. Во многом благодаря Игорю Журавлеву, чей бег судьбы отнюдь не всегда был ровным и гладким, они вновь пишут новый материал, дают концерты и покоряют молодые сердца. Новый инди-поп альбом «Космические сны» –– случайно, но символично вышедший 14 февраля –– полностью отражает дух группы, хранящей верность романтике новой волны.
Эти песни вы услышите на концерте, но не только: в этот вечер группа «Альянс» сыграет песни, которые давно не исполняла. А канонические хиты вместе с ними споют «Би-2», Найк Борзов, Инна Желанная, Сергей Мазаев, Роман Рябцев, «Комсомольск», Гребстель (Сергей Калачев) и многие другие.
Оркестр-шоу Queen, Sting, The Beatles, Scorpions, Robbie Williams, Adele
7 ноября, Англиканский собор Святого Андрея
Вряд ли участники The Beatles могли предположить, что их музыка однажды будет звучать в далекой Москве в исполнении оркестра. Но сегодня и «Битлз», и другие авторы музыки этого вечера — классики, их произведения исполняются самыми разными музыкантами в самых разных аранжировках. Коллектив Belcanto Orchestra исполнит более двадцати легендарных мелодий рок-групп, которые также уже давно стали легендой.
«Музыкальный мир фэнтези: Хогвартс и «Хроники Нарнии»
8 ноября, ЦДА имени Яблочкиной
Композиторы, создающие музыку к голливудским фильмам, — выдающиеся мастера, которых уже можно назвать классиками. Саундтреки к саге о Гарри Поттере и «Хроникам Нарнии» уже вышли за пределы экранов и зазвучали в концертных залах в исполнении знаменитых симфонических оркестров. Музыка к этим фильмам не вызывает вопросов о качестве, эмоциональной выразительности и образности, ее можно слушать как самостоятельные сочинения. Этот концерт — отличная возможность для юных зрителей погрузиться в мир любимых образов вне монитора или экрана телевизора.
«Детское Евровидение»-2020
29 ноября, Польша
Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2020» представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Финал пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.
В финале конкурса примут участие юные таланы из 13 стран: России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии. «Конечно же, буду готовиться к финалу очень усердно. До конкурса я занималась с педагогом по вокалу два раза в неделю. Сейчас, думаю, будет намного больше занятий. Но я к этому готова», — подчеркнула София Феськова в беседе с ТАСС. Нынешний отбор стал для девочки вторым, она уже пробовала силы в прошлом году. Напомним, в прошлом году победительницей «Детского Евровидения» стала 12-летняя Вики Габор из Польши с песней Superhero.