Фестиваль итальянского кино, нашумевшая выставка Уорхола и другие яркие события ноября

Российско-итальянский кинофестиваль пройдет под патронажем Посольства Италии и при поддержке Итальянского института культуры. На торжественном открытии зрители увидят премьеру комедии «Итальянские каникулы». Это уже 11-й совместный фильм любимейшего в Италии комического трио Альдо, Джованни и Джакомо (Альдо Бальо, Джованни Сторти и Джакомо Поретти).

Среди ожидаемых премьер также — «Хаммамет» Джанни Амелио. Основанный на реальных событиях фильм о последнем годе жизни Беттино Кракси, одного из самых важных и неоднозначных итальянских политиков XX века, стал триумфом Пьерфранческо Фавино: за эту роль он получил целую россыпь наград. Также в конкурсной программе — картины «Лучшие годы» Габриэле Муччино, «Полет за мечтой» с Джузеппе Баттистоном и Стефано Фрези, мелодрама «Украденные дни» с Риккардо Скамарчо, комедия «Двойное счастье» с Валерио Мастандреа, фильм-участник Венецианского кинофестиваля 2020 «Хищники» Пьетро Кастеллитто и другие картины.

В 2020 году мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини: в честь этого события на RIFF пройдут показы двух знаковых фильмов великого режиссера, которые помогут понять его творчество от рассвета до «ухода в ночь»: «Маменькины сынки» — один из первых фильмов маэстро, принесших ему мировую славу, и «Голос Луны» — последняя картина Феллини, его духовное завещание и одна из лучших работ молодого Роберто Бениньи.

Все показы — на языке оригинала с русскими субтитрами. После Москвы фестиваль пройдет в Новосибирске и Ростове-на-Дону (с 20 ноября), в Санкт-Петербурге (с 3 декабря), а в 2021 году более 20 городов России увидят лучшее новое кино из Италии.

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1 ноября, «16 Тонн»