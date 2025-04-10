Фестиваль «CERAMANIA» пройдет 19-20 апреля в Москве

19-20 апреля в Даниловском Event Hall в Москве пройдет фестиваль авторской керамики и крафта «Керамания».

«Керамания» – это место для тех, кто ценит уникальность и тепло ручной работы. Для семей, которые хотят провести время вместе в атмосфере творчества. Для друзей, которые ищут вдохновение. И для тех, кто просто хочет на мгновение вернуться в детство, где сказки были реальностью.

В этот раз гостей приглашают в мир сказок, где каждая вещь – это история, а мастера – народные выдумщики.

Вас ждет:

150 лавочек с авторской керамикой, ювелирными изделиями, работами из стекла, дерева, металла и текстиля. Каждый предмет создан вручную, с душой и вниманием к деталям.

Фуд-корт, где вы попробуете блюда, достойные сказочных пиршеств.

Уютные зоны отдыха, где можно передохнуть.

Зона свободного творчества для детей и взрослых. Здесь вы сможете своими руками создать что-то уникальное — будь то глиняная кружка или деревянная игрушка.

Мастер-классы и лекции от лучших художников и ремесленников. Они поделятся своими секретами и вдохновят вас на создание собственных шедевров.

На этот раз организаторы подготовили площадку большего размера, чтобы создать максимально комфортные условия для гостей и мастеров. В связи с этим вход на мероприятие будет платным. Но есть и отличная новость: все лекции, мастер-классы и активности фестиваля будут абсолютно бесплатными! Приходите всей семьей, с друзьями или в одиночку!

19-20 апреля, Даниловский Event Hall, Москва. С 11:00 до 20:00.