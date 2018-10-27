Фееричное шоу Ольги Бузовой, новое прочтение театральной классики и не только: куда сходить в ноябре

Это чествование группы Queen, их музыки и выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри (в исполнении звезды сериала «Мистер Робот» Рами Малека), который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, а также практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта «Live Aid», ставшего одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

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«Девушка, которая застряла в паутине»

На экранах с 8 ноября