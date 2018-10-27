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Фееричное шоу Ольги Бузовой, новое прочтение театральной классики и не только: куда сходить в ноябре

О самых интересных, значимых и ярких событиях месяца, на которые уже сейчас можно строить планы и начинать сборы, расскажет Passion.ru.

Кино

«Богемская рапсодия»

На экранах с 1 ноября

Это чествование группы Queen, их музыки и выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри (в исполнении звезды сериала «Мистер Робот» Рами Малека), который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, а также практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта «Live Aid», ставшего одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Девушка, которая застряла в паутине»

На экранах с 8 ноября

Продолжение детективной истории о девушке-хакере Лисбет Саландер (в исполнении Клэр Фой) и ее друге, журналисте Микаэле Блумквисте, которым предстоит заняться расследованием убийства знаменитого ученого в области искусственного интеллекта.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

На экранах с 15 ноября

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» станут вторым из пяти фильмов о новых приключениях в волшебном мире Дж.К.Роулинг. В конце первого фильма могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд (в исполнении Джонни Деппа) был пойман сотрудниками Магического конгресса управления по Северной Америке не без помощи Ньюта Саламандера (в исполнении Эдди Редмейна). Выполняя свое обещание, Грин-де-Вальд устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых даже не знает о его истинной цели: добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами.

«Последнее испытание»

На экранах с 29 ноября

На сцене, где должна была пройти премьера мюзикла, разыгралась драма. Люди шли на праздник — веселый, яркий, а оказались лицом к лицу со смертью. Они, ставшие заложниками, сумели пройти страшное испытание, сохранив человеческое достоинство и мужество, — обычные люди, ставшие героями…

Концерты

Sting & Shaggy

Екатеринбург, Екатеринбург-Экспо, 5 ноября; Казань, Татнефть-Арена, 7 ноября; Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 9 ноября; Москва, СК «Олимпийский», 11 ноября

Продолжением европейского и североамериканского туров Стинга и Шегги станут невероятно динамичные шоу в четырех российских городах — Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Двухчасовое музыкальное путешествие названо одним из самых ожидаемых концертов года: два известнейших музыканта представят в России песни из недавно вышедшего альбома «44/876», а также исполнят любимые всеми хиты — Every Breath You Take, Englishman In New York, Message In A Bottle, It Wasn’t Me, Mr. Boombastic и Angel.

Новый хит Стинга и Шегги Don't Make Me Wait моментально занял первое место в чарте Billboard, став посвящением музыке и культуре Карибских островов. Название альбома — это телефонный код Британии 44 (родина Стинга), а 876 — код Ямайки, где родился Шегги.

Jamiroquai

Москва, СК «Олимпийский», 13 ноября

Единственный концерт Джея Кея и его группы в России со свежим альбомом «Automaton». Jamiroquai — британская группа, одни из наиболее ярких представителей британского джаз-фанка и эйсид-джаза 90-х.

За свою карьеру группа, которую возглавляет вокалист и автор песен Джей Кей, выпустила 9 альбомов, проданных тиражом более 30 миллионов копий, получила множество музыкальных наград, включая «Грэмми», и 4 награды MTV. А их альбом Travelling Without Moving попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый продаваемый альбом в стиле фанк.

Ольга Бузова

Москва, Crocus City Hall, 18 ноября

Дива отечественного телевидения, королева музыкальных чартов, а также самая популярная персона Instagram и самая обсуждаемая девушка страны — Ольга Бузова - даст свое единственное шоу в ноябре в Москве на одной из самых престижных площадок в России, «Крокус Сити Холл».

В этот вечер любимица миллионов споет не только уже ставшие суперхитами песни, но и представит новый альбом «Принимай меня». По словам Ольги, это будет ее самое масштабное шоу, и в это невозможно не поверить, ведь каждый выход и концерт блистательной певицы и телеведущей становится настоящей сенсацией.

«Несчастный случай»

Санкт-Петербург, А2, 18 ноября; Москва, Crocus City Hall, 25 ноября

Каждый концерт «Несчастного случая» — особенное, почти театральное и драматически выстроенное зрелище. Бурлящую на шоу атмосферу вам захочется запихать во внутренний карман и утащить с собой, чтобы в нужный момент доставать, вслушиваться и согреваться. Это не по-кэрролловски безумное чаепитие, словно накрытый стол и сменяющие друг друга за этим столом зрители, техники, в перерыве шашечной партии шустро обновляющие чашки и рюмки... В умении создавать удивительно душевную атмосферу и настоящий праздник для всех органов чувств «Несчастному случаю» действительно нет равных.

«В этом году нашей группе 35 лет!!! Дата большая и знаменательная! По этому случаю устроим торжественное празднование под названием «Что мы имели в виду». Специальная программа, юбилейный видеоряд, много шуток! В московском концерте примет участие один из основателей группы — Валдис Пельш», — гласит обращение коллектива к поклонникам на официальном сайте «НС».

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