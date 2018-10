Фееричное шоу Ольги Бузовой, новое прочтение театральной классики и не только: куда сходить в ноябре

Продолжением европейского и североамериканского туров Стинга и Шегги станут невероятно динамичные шоу в четырех российских городах — Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Двухчасовое музыкальное путешествие названо одним из самых ожидаемых концертов года: два известнейших музыканта представят в России песни из недавно вышедшего альбома «44/876», а также исполнят любимые всеми хиты — Every Breath You Take, Englishman In New York, Message In A Bottle, It Wasn’t Me, Mr. Boombastic и Angel.

Новый хит Стинга и Шегги Don't Make Me Wait моментально занял первое место в чарте Billboard, став посвящением музыке и культуре Карибских островов. Название альбома — это телефонный код Британии 44 (родина Стинга), а 876 — код Ямайки, где родился Шегги.

Jamiroquai

Москва, СК «Олимпийский», 13 ноября