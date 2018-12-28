Дерзкая Лопес, харизматичный Петров, стервозная Кидман и не только: что посмотреть в кино на зимних каникулах

Во время Великой Отечественной войны курсант Ивушкин (в исполнении Александра Петрова) попадает в немецкий лагерь, откуда планирует сбежать на танке. Для этого он собирает команду и убеждает начальство лагеря во главе с танковым асом Ягером (в исполнении Винценца Кифера) устроить гладиаторский бой на военной технике. Режиссер «Бригады» и «Боя с тенью» Алексей Сидоров снимает военный эпик про триумф воли с актерским ансамблем «Притяжения» (Петров, Старшенбаум, Кукушкин) и не только.

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«Мэри Поппинс возвращается»

На экранах с 3 января