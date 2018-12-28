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Дерзкая Лопес, харизматичный Петров, стервозная Кидман и не только: что посмотреть в кино на зимних каникулах

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Т-34»

На экранах с 1 января

Во время Великой Отечественной войны курсант Ивушкин (в исполнении Александра Петрова) попадает в немецкий лагерь, откуда планирует сбежать на танке. Для этого он собирает команду и убеждает начальство лагеря во главе с танковым асом Ягером (в исполнении Винценца Кифера) устроить гладиаторский бой на военной технике. Режиссер «Бригады» и «Боя с тенью» Алексей Сидоров снимает военный эпик про триумф воли с актерским ансамблем «Притяжения» (Петров, Старшенбаум, Кукушкин) и не только.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Мэри Поппинс возвращается»

На экранах с 3 января

Музыкальное продолжение классической картины 1964 года рассказывает о новых приключениях Мэри (в исполнении Эмили Блант) и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«1+1: Голливудская история»

На экранах с 10 января

Американский ремейк французского блокбастера «1+1». Пентхаус в Нью-Йорке, целый гараж коллекционных автомобилей и миллиарды скучающих президентов на банковском счету. Если есть тот, кто готов рискнуть состоянием ради минуты подлинного счастья, найдется и тот, кто ему в этом поможет.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Начни сначала»

На экранах с 10 января

Когда Майя (в исполнении Дженнифер Лопес) уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получила работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон-авеню, что врожденный талант и блестящий креатив гораздо важнее, чем диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, — ведь никогда не поздно начать сначала!

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Черная полоса»

На экранах с 10 января

Комиссар Франсуа Висконти (в исполнении Вессана Касселя), видавший виды полицейский, расследует на первый взгляд рутинное дело, связанное с исчезновением подростка Дэни Арно. Комиссару кажутся подозрительными все: и сексапильная мать, и немногословный громила-отец, и даже школьный учитель Ян Беллэль, неожиданно предложивший полицейскому свою помощь в поисках. Следствие петляет от подозреваемого к подозреваемому, но никаких следов мальчика нет, и шансов найти его живым все меньше и меньше…

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Крид 2»

На экранах с 10 января

Жизнь Адониса Крида (в исполнении Майкла Б. Джордана) превратилась в череду компромиссов. Пока он разрывается между долгом и тренировками к следующему большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию. Будущий противник тесно связан с историей его семьи, что лишь повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа (в исполнении Сильвестра Сталлоне) всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого, выяснят, за что действительно стоит сражаться, и поймут, что нет ничего дороже семьи. Нужно вернуться к истокам, чтобы вспомнить, что именно сделало тебя чемпионом, и что, куда бы ты не бежал, от себя все равно не скрыться.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Kinopoisk.ru

Видео: Youtube.com / Capella Film, cinemaprestige, HD Трейлеры

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