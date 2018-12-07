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Эмбер Херд, Николь Кидман и Джастин Теру в фантастических киноновинках следующей недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Аквамен»

На экранах с 13 декабря

Сын хранителя маяка и женщины из морских глубин, Артур (в исполнении Джейсона Момоа) родился на земле, но его подлинное призвание — править Атлантидой с помощью трезубца, бицепсов и внушительной бороды. Для начала, однако, ему предстоит остановить надвигающуюся войну с сушей, которую хотят развязать его родственники (на его стороне акулы, дельфины и красавица Мера в исполнении Эмбер Херд).

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Бамблби»

На экранах с 13 декабря

До того как познакомиться с Сэмом Уитвики, автобот Бамблби успел покуролесить на Земле. В 1980-е ему даже пришлось скрываться на свалке, где он и познакомился с бездомной девушкой по имени Чарли (в исполнении Хейли Стейнфилд), которой скоро исполнится восемнадцать. На пороге совершеннолетия для нее нет ничего важнее, чем обзавестись машиной — тем более такой боевой. После того как Майкл Бэй покинул франшизу «Трансформеры», студия не растерялась и даже задумала сделать целую вселенную про исполинские машинки.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Человек-паук: Через вселенные»

На экранах с 13 декабря

Подросток из Нью-Йорка Майлс Моралес, также известный как Человек-паук, неожиданно обнаруживает, что в мегаполисе не он один носит красно-синий костюм. Неожиданно Большое Яблоко становится центром притяжения Спайдерменов из других измерений, где силы паука получили самые разные личности: мужчины, юноши, девушки (и даже свиньи). Всем им, правда, нужно вернуться домой. Спродюсированный Филом Лордом и Кристофером Миллером («Мачо и ботан», «Лего. Фильм») мультфильм про скопище Человеков-пауков задуман так же борзо, как и нарисован, и вдобавок обещает стать не просто классным аттракционом, но и настоящей усладой для фанатов Спайди.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Гринч»

На экранах с 13 декабря

За знаменитую сказку Доктора Сьюза про зеленого негодяя Гринча (в оригинале его озвучивает Бенедикт Камбербэтч), который так ненавидит предпраздничную суету, что решает испортить всем Рождество, взялись создатели мультфильма «Тайной жизни домашних животных». Рецепт знакомый: избыток умиления, умеренно изобретательные шутки, знакомый сюжет: что еще нужно, чтобы подготовиться к Новому году?

Купить билеты на фильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Kinopoisk,ru

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры, SonyPicturesRU, Universal Pictures Russia

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