Эмбер Херд, Николь Кидман и Джастин Теру в фантастических киноновинках следующей недели

Сын хранителя маяка и женщины из морских глубин, Артур (в исполнении Джейсона Момоа) родился на земле, но его подлинное призвание — править Атлантидой с помощью трезубца, бицепсов и внушительной бороды. Для начала, однако, ему предстоит остановить надвигающуюся войну с сушей, которую хотят развязать его родственники (на его стороне акулы, дельфины и красавица Мера в исполнении Эмбер Херд).

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«Бамблби»

На экранах с 13 декабря