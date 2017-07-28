С 18 по 20 августа в Калининграде вот уже в пятый раз пройдет российский фестиваль короткометражного кино «Короче». Для участия в смотре были поданы рекордные 1652 заявки из 52 регионов России и 37 стран.

В этом году в жюри фестиваля, возглавлять которое будет продюсер и основатель студии «Профит» Игорь Толстунов, вошли режиссер Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актер Петр Федоров, продюсер Вячеслав Муругов, драматург Евгений Гришковец и спортсменка Елена Исинбаева.

Награды победителям раздадут в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий». Кроме этого, будет определен обладатель специального приза.

Всего в основную конкурсную программу были отобраны 38 фильмов, два из которых будут представлять иностранные режиссеры. Представляем полный список участников:

«8», режиссер Ирина Гуйван, Москва

«Акадо,» режиссер Ким Белов, Москва

«Алёшенька», режиссер Андрей Клименко, Москва

«Бездна», режиссеры Сергей Дьячковский, Илья Силаев, Москва

«Бывает», режиссер Владимир Болгов, Москва

«Вакуум», режиссер Мария Воробьева, Москва

«Гвоздь», режиссер Раиля Каримова, Москва

«Гейм», режиссер Алексей Дыховичный, Москва

«Женёк», режиссер Раушания Рахимова, Санкт-Петербург

«Интересное положение», режиссер Таня Ефимова, Москва

«Как я сбросил кожу», режиссер Шабаров Алексей, Москва

«Кое-что из ее дневника», режиссер Салават Юзеев, Казань

«Крайняя смена, режиссер Тамаров Никита, Москва

«Кризис среднего возраста», режиссер Алексей Наумов, Москва

«Лалай-Балалай», режиссер Руслан Братов, Москва

«Малыш», режиссер Влад Козлов, Лос-Анджелес

«Молоко», режиссер Дарья Власова, Россия-Литва

«Невыполненное обещание», режиссер Ольга Дибцева, Москва

«Окно», режиссер Руслан Александров, Москва

«ПЕТЯ», режиссер Елена Грачева, Москва

«ПНХ», режиссер Илья Аксенов, Москва

«Половинки», режиссер Байбулат Батуллин, Москва

«Потерянный Путь», режиссер Амир Сальянов, Казань

«Проникновение», режиссеры Евгений Славкинский, Дмитрий Котовец, Россия-Украина

«ПРОЦЕНТЫ», Владимир Кудряшов, Москва

«Рёбра», режиссер Михаил Малинин, Москва

«Селфи», режиссер Андрей Картавцев, Москва

«Система работает», режиссер Ирина Семушкина, Москва

«Скоро весна», режиссер Тамара Бочарова, Москва

«Спасибо деду», режиссер Татьяна Полосина, Москва

«ТЕБЕ НА «С», режиссер Александр Варлей, Москва

«Тут был Саша», режиссер Андрей Кашперский, Минск

«Цугцванг», режиссер Сергей Рамз, Москва

«Я иду искать», режиссер Алена Олейник, Новосибирск

MEMENTO AMORE, режиссер Дария да Консейсао, Москва

PRO КИНО, режиссер Денис Прима, Москва

Sui Caedere, режиссер Капралов Станислав, Киев

Update/delete, режиссеры Алексей Ильин, Григорий Калинин, Москва

Фото: eastnews