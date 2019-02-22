Экс-муж Энистон в роли сердцееда, «роковая мстительница» Андреева и другие звезды в киноновинках недели

Три москвички (в исполнении Паулины Андреевой, Александры Бортич и Юлии Александровой) случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими женатыми мужчинами. Для начала подруги по несчастью решают отомстить своим бывшим. Но когда цель достигнута, у девушек появляется иная идея: создать тайное общество покинутых любовниц-мстительниц. Используя свою смекалку и артистические способности, они помогают таким же, как они, девушкам с разбитым сердцем выводить на чистую воду неверных мужей. В фильме снялась целая россыпь отечественных актеров: от Марии Шалаевой до Сергея Гармаша.

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«По половому признаку»

На экранах с 28 февраля