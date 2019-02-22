Экс-муж Энистон в роли сердцееда, «роковая мстительница» Андреева и другие звезды в киноновинках недели

«Любовницы»
На экранах с 28 февраля
Три москвички (в исполнении Паулины Андреевой, Александры Бортич и Юлии Александровой) случайно встречаются в баре и выясняют, что все они только что расстались со своими женатыми мужчинами. Для начала подруги по несчастью решают отомстить своим бывшим. Но когда цель достигнута, у девушек появляется иная идея: создать тайное общество покинутых любовниц-мстительниц. Используя свою смекалку и артистические способности, они помогают таким же, как они, девушкам с разбитым сердцем выводить на чистую воду неверных мужей. В фильме снялась целая россыпь отечественных актеров: от Марии Шалаевой до Сергея Гармаша.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«По половому признаку»
На экранах с 28 февраля
Невымышленная история одной из самых влиятельных женщин США Рут Бейдер Гинзбург (в исполнении Фелисити Джонс) — члена Верховного суда, первой судьи-еврейки в американской истории. Рут родилась в 1933 году в семье нью-йоркского меховщика и домохозяйки. Она рано потеряла мать и решила получить юридическое образование, а в университете познакомилась сначала со своим бойфрендом-преуспевающим адвокатом (в исполнении Джастина Теру), а потом с будущим мужем (в исполнении Арми Хаммера). В 1970-е годы прекрасный адвокат Рут вела активную борьбу с сексизмом и дискриминацией. В 1993-м ее назначили на должность Верховного судьи. Байопик сняла лауреатка «Эмми» Мими Ледер («Миротворец», «Заплати другому»), в истории которой много общего с историей Рут. Ледер стала первой женщиной, поступившей и окончившей высшую школу Американского института киноискусства.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Юморист»
На экранах с 1 марта
Режиссерский дебют писателя, журналиста и сценариста Михаила Идова («Лондонград», «Оптимисты») про эстрадного комика Бориса Аркадьева (в исполнении Алексея Аграновича) и его непростые отношения с советской системой. Из всего этого вырастает смелое авторское высказывание про противоборство власти и шутов, декламирующее, что тоталитаризм, по сути, боится только одного: быть высмеянным.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Мадонна: Рождение легенды»
На экранах с 28 февраля
Гибрид документального и игрового фильма о становлении Мадонны как поп-иконы. Картина начинается с того, как танцовщица Мадонна Луиза Чикконе присоединилась к музыкальной группе «Клуб «Завтрак». Вначале она была барабанщицей, потом гитаристкой, а затем и вовсе убедила всех, что может петь. За документальную секцию в фильме отвечают воспоминания членов группы о том времени. Гай Гуидо поставил фильм по собственному сценарию.
Купить билеты на фильм можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Kinopoisk.ru
Видео: Youtube.com / HD Трейлеры, ChannelParadiseGroup, Capella Film